Hohe Wahlbeteiligung auf Usedom schon am Mittag

Insel Usedom/Wolgast/Lubmin

Zufriedene Gesichter bei vielen Wahlvorständen in den Wahllokalen auf der Insel Usedom, im Amt Lubmin und im Amt Am Peenestrom. Denn die Bürgerinnen und Bürger machten bis zum Mittag zahlreich von ihrem Recht der Stimmabgabe für den neuen Bundestag und den neuen Landtag in MV Gebrauch. Die Wahlbeteiligung liegt in den Ämtern Usedom-Süd und Lubmin sowie in der Gemeinde Heringsdorf zwischen 34 und über 40 Prozent. Etwas verhalten ist es mit 28 Prozent im Amt Am Peenestrom und 28,9 Prozent im Nordamt der Insel Usedom.

Eine besonders hohe Wahlbeteiligung verzeichnet die Gemeinde Heringsdorf mit ihren sechs Wahllokalen. Insgesamt haben heute dort schon 40, 3 der Berechtigten gewählt. Auch in der kleinen Gemeinde Stolpe, wo der SPD-Direktkandidat Falko Beitz zu Hause ist, haben bis zum Mittag schon 44 Prozent der Wähler ihre Stimmzettel ausgefüllt. 40,5 Prozent beträgt die Stimmabgabe in Peenemünde und in Buggenhagen bei Lassan waren bereits 40,8 Prozent der Wahlberechtigten im Wahllokal.

Hohe Briefwahlbeteiligung

In der Stadt Wolgast gestaltet sich die Wahlbeteiligung unterschiedlich. Einige Wahlbezirke haben über oder an die 40 Prozent Beteiligung, andere Wahlbezirke dümpeln noch bei 20 Prozent Stimmabgabe herum.

Für alle vier Ämter und die Gemeinde Heringsdorf kommt aber noch eine sehr hohe Briefwahlbeteiligung dazu. Sie liegt zwischen 25 und 33 Prozent. Damit ist davon auszugehen, dass insgesamt mehr Bürgerinnen und Bürger als zur letzten Wahl von der Stimmabgabe Gebrauch gemacht haben.

Von Cornelia Meerkatz und Henrik Nitzsche