Zarnitz

Für gewöhnlich herrscht auf dem Gelände des Melkzentrums in Zarnitz bei Hohendorf fast andächtige Ruhe – vom Blöken der etwa 1000 Milchkühe einmal abgesehen. Am frühen Donnerstagnachmittag jedoch knatterten 38 Motorrad-Oldtimer-Freunde aus Uecker-Randow, Ueckermünde und Oranienburg mit ihren historischen Maschinen auf das Firmengelände. Hinzu gesellten sich einige Trecker-Oldies der Schlepperfreunde aus Zemitz. „Wir machen auf unserer Tour von Krakow zum Darß in Zarnitz Station“, sagt Raik Siefert, der „Präsi“ der 2007 gegründeten Biker-Interessengemeinschaft. Ziele der alljährlichen Ausfahrten seien besondere Kultur,- Technik- oder Wirtschaftsstandorte. Peeneland-Geschäftsführer Philipp Kowolik machte die Gäste mit der Anlage vertraut, in der täglich rund 30000 Liter Milch erzeugt werden. Nach einer kurzen Rast ging es für die Biker auch schon wieder weiter.

Tom Schröter