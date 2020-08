Hohendorf

Johann, der im hessischen Florstadt wohnt und zurzeit bei seiner Oma Uschi in Wolgast zu Besuch ist, und sein großer Bruder waren am vergangenen Wochenende erfolgreich auf Pilzsuche. Auf einer Wiese in der Nähe von Hohendorf stießen sie auf eine Gruppe Riesenboviste.

Ein guter Fund, denn dieser Pilz kann in Scheiben geschnitten, gewürzt und wie ein Schnitzel paniert und zubereitet werden. Auch kann man ihn trocknen oder in Fett mit Zwiebeln braten. Riesenboviste werden auch homöopathisch als blutstillendes Medikament nach Operationen verwendet.

Von Winfried Dinse