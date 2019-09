Holländer bauen Koserower Seebrücke

Koserow

Nun steht fest, wer die neue Seebrücke in Koserow bauen darf. Am Montagabend haben sich die Gemeindevertreter hinter verschlossenen Türen für die holländische Firma Heuvelman entschieden, wie Bürgermeister René König auf Nachfrage informierte. Sieben Firmen hätten sich an der europaweiten Ausschreibung beteiligt.

Die Holländer haben den Auftrag bekommen, die alte marode Brücke abzureißen und eine neue zu bauen. Die Planer vom Büro Opfermann & Büchner in Hamburg/ Rostock entwarfen eine 290 Meter lange Brücke in Wellenform inklusive eines Sonnenuntergangkinos sowie einer Schiffsanlegestelle und maritim-touristischer Gestaltung. „Nun können wir endlich loslegen. Die Firma will noch in diesem Jahr den Abriss der Brücke realisieren“, sagt König.

Die Brücke ist infolge von schweren Sturmschäden teilweise für den Besucherverkehr gesperrt – ein Dilemma, was seit 2013 nicht nur Feriengäste, sondern auch Einheimische zunehmend verärgerte. Offenbar ist die Brücke auch zu niedrig errichtet worden, weshalb ihr bei Hochwasser immer wieder die Ostsee zusetzte. Die unerlässliche Sicherheit war nicht mehr gewährleistet.

Kommune nimmt Kredit auf

Im Juni übergab Stefan Rudolph, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, den Koserowern einen Fördermittelbescheid in Höhe von 4,9 Millionen Euro. Damit konnte das Gesamtvolumen von rund 7,4 Millionen Euro für den Neubau der Seebrücke abgedeckt werden. Die restliche Summe finanziert die Kurverwaltung als Trägerin des Vorhabens über einen Kredit, der später über die Kurtaxe refinanziert werden soll.

Laut König werden nach dem Abriss der Brücke die neuen Pfähle gerammt. Die Teile des neuen Steges sollen komplett an Land – möglicherweise in Lubmin, so König – vormontiert und übers Wasser nach Koserow transportiert werden. „Ich hoffe, dass die Montage bis Frühjahr 2020 erledigt ist. Im Sommer wird es natürlich zu Beeinträchtigungen am Wasser kommen. Am Strand wird es auch eine Baustraße geben“, kündigt der Bürgermeister an.

Neubau der Grundschule in Planung

Während der langersehnte Brückenneubau nun endlich startet, müssen sich Schüler, Lehrer und Eltern mit einem weiteren Millionen-Projekt im Ostseebad noch gedulden. Der Neubau der Grundschule steht zwar so gut wie auf dem Papier – „mehr ist es aber noch nicht“, so der Bürgermeister. Fest steht, dass die neue Schule auf dem Sportplatz und dem Schulhof errichtet wird, weil sich Kommune und Gemeindekirchenrat nicht auf das favorisierte Grundstück – die sogenannte Schafswiese neben der Grundschule – einigen konnten.

Die Grundschule ist inzwischen viel zu eng geworden. Knapp 150 Kinder werden gegenwärtig unterrichtet. Das Haus war einst für 70 Kinder gebaut worden. Laut König steht der Raumplan. „Wir wollen in diesem Jahr noch den Fördermittelantrag auf den Weg bringen.“ Die Baukosten liegen laut König zwischen sechs und sieben Millionen Euro.

Von Henrik Nitzsche