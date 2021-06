Lassan/Pulow

Der 89-jährige Gustav Schützler strahlte, als am Dienstagnachmittag die neu ausgebaute Straße Neustadt in Lassan offiziell ihrer Bestimmung übergeben wurde. „Ich bin froh, dass ich das noch miterleben darf“, erklärte er. „Ich bin vor 60 Jahren in den Wohnblock eingezogen, der hier damals neu gebaut worden war. Jeder hat sich an der Straße versucht, aber es war immer ein Provisorium.“

Anwohnerin Simone Köster (56) stimmte dem Senior zu. „Ich wohne hier seit 26 Jahren und die Straße bestand immer nur aus Löchern“, schilderte sie. Die Unebenheiten, so war von den Anliegern zu erfahren, wurden zwar hin und wieder mit Schotter aufgefüllt, aber das hielt nicht lange: Schon nach ein paar Tagen waren die alten Schlaglöcher wieder da und die holprige Fahrbahn verwandelte sich bei Regen regelmäßig in eine Seenlandschaft.

Auch ein öffentlicher Parkplatz wurde angelegt

Jetzt präsentiert sich die Fahrbahn als breiter, ebener Verkehrsweg mit frisch gepflastertem Bürgersteig und neuen, von der Firma Elektro-Pens aus Hohendorf installierten LED-Laternen. Eine Parktasche mit fünf und ein öffentlicher Parkplatz mit acht Pkw-Stellplätzen sollen dafür sorgen, dass auch das wilde Parken im Neustadtviertel endlich der Vergangenheit angehört.

Lassans Bürgermeister Fred Gransow (links), Gerry Wehrle vom Ingenieurbüro aus Güstrow sowie FGW-Bauleiter Rainer Schulze (rechts) schreiben das Übergabeprotokoll. Quelle: Tom Schröter

Freigegeben wurde die neue Asphaltstraße mit geballter Kraft: Anwohnerin Lilly Konrad, Gudrun Langner, Bürgermeister Fred Gransow (CDU) und Rainer Schulze als verantwortlicher Bauleiter der FGW Bau GmbH Friedland zückten jeweils eine Schere, um das Eröffnungsband zu durchtrennen, das von Ingenieur Gerry Wehrle aus Güstrow und Annette Wegner vom Fachdienst Bauen des Amtes aus Wolgast gehalten wurde.

Sanierung kostete insgesamt 420.000 Euro

Nachdem zunächst der Zweckverband Festland-Wolgast ab Dezember 2019 im Straßenbett neue Kanäle für Schmutz-, Regen- und Trinkwasser verlegt hatte, war am 2. November vorigen Jahres mit der Sanierung der Straße begonnen worden. Seither wurden auf der Baustelle Arbeiten mit einem Kostenaufwand von insgesamt etwa 420.000 Euro ausgeführt, wobei sich der Landkreis, das Land und die Stadt an der Finanzierung beteiligten.

Der Bürgermeister dankte den Anliegern für den erduldeten Baulärm, -schmutz und so weiter und kündigte an, dass die Anschlussstraße Siedlung West gemäß einem Beschluss der Stadtvertretung künftig als Einbahnstraße mit Fahrtrichtung zur Wolgaster Straße ausgewiesen werden soll. Zudem hoffe er, dass die neue, glatte Straße Neustadt nun nicht zur Rennstrecke wird.

Am Rande der Straßenübergabe teilte Annette Wegner mit, dass in diesem Jahr auch ein Abschnitt der Straße Am Sonnenacker in Pulow mit einem neuen Straßenbelag versehen werden soll. Aktuell müssen die Nutzer der betreffenden Teilstrecke über brüchige Betonplatten fahren.

Von Tom Schröter