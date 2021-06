Holz oder Kunststoff für Ahlbecks Seebrücke? So wurde jetzt entschieden 

Ahlbeck

Kunststoff oder Lärchenholz? Noch immer ist keine Entscheidung gefallen, welches Material bei der Sanierung des Seestegs der historischen Seebrücke in Ahlbeck verwendet werden soll. Der Eigenbetrieb wollte aus Kostengründen für das Markenzeichen der Kaiserbäder nicht an der Tradition der Holzbohlen festhalten und favorisierte stattdessen den Einsatz von glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das rief den Denkmalschutz auf den Plan. Denn Deutschlands älteste Seebrücke steht nämlich als Gesamtbauwerk unter Denkmalschutz, hieß es vom Landkreis. Zunächst war angenommen worden, dass sich nur das auf der Seebrücke befindliche Restaurantgebäude unter Denkmalschutz befindet.

Denkmalpflege empfiehlt Holz

Deshalb wurde in der März-Sitzung die „Seebrücke“ von der Tagesordnung genommen, um auf die Stellungnahme der Denkmalpflege zu warten. Die ist inzwischen da. „Für das Sanierungsvorhaben Seebrücke Ahlbeck wird in der Stellungnahme von der Denkmalpflege Holz empfohlen, aber nicht gefordert“, sagt Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann im Eigenbetriebsausschuss.

Problematisch sei derzeit die Lage am Holzmarkt, „so dass es schwierig ist, Holz in der entsprechenden Menge und vor allem zu akzeptablen Preisen zu bekommen“, so Heilmann weiter. Deshalb schlage er vor, beide Varianten optional auszuschreiben.

Erste Berechnungen gingen davon aus, dass die Sanierung mit glasfaserverstärktem Kunststoff um die 400 000 Euro kostet. 650 000 Euro sollen es sein, wenn Lärche verwendet wird. Der 280 Meter in die Ostsee ragende Seesteg muss erneuert werden. Das Holz ist mittlerweile durch Witterungseinflüsse und die vielen Tausend Besucher stark angegriffen.

Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) hatte sich im März für Holz ausgesprochen und dies mit dem historischen und traditionellen Alleinstellungsmerkmal der Seebrücke begründet.

Von Henrik Nitzsche