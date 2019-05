Zinnowitz

Wer von diesem Boxhandschuh getroffen wird, der steht wohl nie wieder auf. 1,20 Meter groß, aus Eichenholz – da spürt man die pure Kraft. Den weichen Handrücken hat Paul Brockhage bereits zugeschnitten und abgeschliffen. „Jetzt geht es an den Daumen“, sagt der Holzbildhauer aus Schwarzenberg. Sein Kunstwerk soll in der Sportschule Platz finden. Wie das von seinem Kollegen Tobias Michael, der ebenfalls für die Einrichtung zur Kettensäge greift. Sein Motiv: Ein Boxer in Deckung. Der 66-Jährige aus Lauter ist einer von 14 Holzbildhauern, die einmal im Jahr den Zinnowitzer Kulturhauspark zu einer großen Werkstatt unter freiem Himmel machen. Wenn die Sägen kreischen, dann ist auch Detlef Jehn nicht weit weg. Der Kreative aus Aue ist quasi der Mann der ersten Stunde. Mit seiner Künstlergruppe „EponaRt“ hat er vor 16 Jahren das Internationale Holzbildhauersymposium zum Leben erweckt.

International ist es auch diesmal – zwei Schweizer werkeln am Holz. Zumeist sind es Eichenstämme, Ernst Fischer verwendet dagegen Esche. Er ist der Senior im Team – kein Wunder mit 85 Jahren. Der Mann aus der Nähe von Stuttgart fährt knapp 1000 Kilometer mit dem Auto, um vor der wohl berühmtesten Ruine des Ostseebades einen Leuchtturm zu fertigen. „Mit gotischen Fenstern“, sagt der Holzbildhauer zu seinem 2,60 Meter großen Exemplar. Die Woche fasst er so zusammen: „Das Besondere hier ist die Nähe zu den Besuchern, die Kollegen und der schöne Kulturhauspark.“

Sein Nachbar Tim Weigelt wird bei der Beurteilung seines Arbeitsplatzes fast poetisch. „Bei jedem Hieb mit dem Knüpfel und Schnitzeisen schwingt der Hauch des Meeres mit.“ Klar, dass sich der studierte Holzbildhauer aus Jena für ein maritimes Motiv entschieden hat – eine Möwe. Das ist kein Auftragswerk, aber schon verkauft. Veräußert ist auch die Skulptur, an der sich Detlef Jehn abarbeitet. Auftraggeber ist Wolfgang Bordel vom Theater. Jehn fertigt eine Vineta-Skulptur. Die ersten Häuser der versunkenen Stadt sind in einer riesigen Welle bereits zu erkennen.

Tipp: 24.5., 20 Uhr, Skulpturennacht mit Musik 25.5., 14 Uhr, Speedcarving mit Versteigerung

Henrik Nitzsche