Dieser Tisch spielt eine tragende Rolle im Leben der Heidens aus Hohendorf bei Wolgast: der Küchentisch von Sohn Philipp und Mutter Katja. Sie nutzen ihn längst nicht mehr nur zu den Mahlzeiten, sondern seit fast einem Jahr auch als Schreibtisch. Erst der 15-Jährige und später die Pädagogin. Dabei könnte Philipp durchaus in seinem Zimmer arbeiten – wenn es dort nicht zu viele Ablenkungen gäbe. Dann wäre es wohl noch schwerer mit dem Homeschooling.

In den vergangenen zwölf Monaten hat der Gymnasiast vier verschiedene Unterrichtsformen erlebt. Bis März den normalen Unterricht am Wolgaster Runge-Gymnasium. Im ersten Lockdown das Homeschooling, also den Unterricht zu Hause mit Computer und Internet. Dann, vor den Sommerferien, den Unterricht in geteilten Klassen. Nach den Ferien den Unterricht in der Schule inklusive Maskenpflicht auf den Schulfluren und seit Dezember nun wieder das Lernen am Küchentisch.

Zoff wegen Ausschlafen im Lockdown

Seinen Tag zu Hause beschreibt Philipp so: „So gegen zehn oder elf aufstehen, dann zwei oder drei Stunden Aufgaben lösen. Das ist wie Hausaufgaben machen, nur dass wir uns Inhalte selbst erarbeiten müssen, die sonst der Lehrer in der Schule erklärt.“ Dass er nicht wie in der Schule fünf Stunden oder mehr lernt, liege daran, dass einiges eben auch schneller gehe, weil die Gespräche und Nachfragen wegfallen. Beides fehle ihm jedoch sehr.

Aber die neue Lernform hat auch neue Interessen bei Philipp geweckt: „Ich habe im Lockdown gemerkt, dass ich ganz gern Schaubilder erstelle, um Zusammenhänge deutlich zu machen.“

Neue Interessen im Homeschooling entdeckt: Um sich den Schulstoff, den er sich allein erarbeiten muss, besser zu erschließen, zeichnet Philipp Heiden gern Schaubilder. Quelle: Juliane Schultz

Und das späte Aufstehen? „Im ersten Lockdown war das ein großes Streitthema zwischen uns“, sagt Katja Heiden. „Das hat nur zu Zoff geführt.“ Nun habe sie eine andere Haltung dazu entwickelt: „Das Ausschlafen stört mich nicht mehr. Ich kann es ja eh nicht kontrollieren.“

Die alleinerziehende Mutter arbeitet in der Greifswalder Martinschule als zweite Lehrkraft für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Sie verlässt schon früh das Haus. Geholfen auf dem Weg zur Gelassenheit haben ihr pädagogische Erkenntnisse zur Pubertät. „In dem Alter schläft man eben gern länger. Jetzt im zweiten Lockdown funktioniere es viel besser. Sie übe weniger Druck aus und damit gebe es weniger Streit.

Schwer für Teenager: sich selbst organisieren

Philipp hat Verständnis für die Sorgen seiner Mutter: „Ich weiß ja selber, dass die Aufgaben wegmüssen und ich mich strukturieren muss.“ Ungewöhnliche Worte aus dem Mund eines Teenagers. Katja Heiden bestätigt: „Ich merke, dass Schüler an staatlichen Schulen weniger lernen, sich selbst zu organisieren.“

Dabei gehe das anders, wie sie in ihrem beruflichen Alltag an der Greifswalder Martinschule sieht, wo selbst die jüngsten Grundschüler ihre Aufgaben freiwillig erledigen. „Ich hätte früher nicht gedacht, dass so etwas möglich ist. Sogar Videokonferenzen gibt es mit einigen Zweitklässlern, die wegen Corona nicht in die Schule kommen.“

Unterricht per Video kennt Philipp dagegen nur von seiner Geigenstunde am Donnerstag, wenn er dem Lehrer der Musikschule via Kamera gegenübersteht. Die Plattform Moodle, die seine Schule nutzt, funktioniert dagegen eher wie ein komfortabler Briefkasten. Die Lehrer vergeben Aufgaben für den Unterricht laut Stundenplan. Wann genau, die Schüler sie abarbeiten, bleibt ihnen überlassen, doch es gibt Abgabefristen.

Eltern mit Schulstoff überfordert

Einmal hat Philipp sie für Astro um zwei Tage überzogen, dabei ist es eines seiner Lieblingsfächer. Die Matheaufgaben sollten jeden Tag bis spätestens 19 Uhr erledigt sein, damit sie am nächsten Tag fertig korrigiert wieder bei ihm sind und er sich an die nächsten machen kann. Viel Arbeit für die Lehrer, die eine Nachtschicht einlegen müssen. „Es geben ja bestimmt nicht alle so spät ab“, vermutet der Schüler.

Für alle Fächer sieht Philipp im Posteingang, wie viel Prozent der Aufgaben er schon abgearbeitet hat. Bei Kunst fehlen noch 50 Prozent, da geht es um das Thema Porträt. Er ist ganz zufrieden mit seiner Zeichnung und hat noch ein paar Tage Zeit, sich mit dem Thema Proportionen auseinanderzusetzen.

In Mathe fehlen noch zehn Prozent, die in ein paar Stunden erledigt sein müssen. Es geht um das Ziehen von Wurzeln. Seine Mutter winkt ab: „Da kann ich ihm nicht helfen. Spätestens ab der 9. Klasse sind doch die meisten Eltern mit dem Stoff überfordert.“

Katja Heiden freut sich, dass sie im zweiten Lockdown weniger Zoff mit ihrem Sohn hat und er seine Aufgaben im Homeschooling abarbeitet. Sie ist dennoch für die Wiederholung des Schuljahres. Quelle: Juliane Schultz

„Würde lieber wieder in die Schule gehen“

Wenn ein Lehrer gerade online wäre, würde ihm Moodle das anzeigen und Philipp könnte ihn anschreiben, um seine Fragen loszuwerden. Das funktioniere ganz gut, aber der 15-Jährige sagt auch: „Ich würde lieber wieder in die Schule gehen. Man ist schon sehr allein und es ist anstrengend, sich alles zu erarbeiten.“

Mutter und Sohn sind sich einig: „ Homeschooling ist keine Lösung für die Dauer.“ Auch deshalb nicht, weil der Stoff der neunten Klasse später die Grundlage für viele Abituraufgaben bilde. Katja Heiden sagt: „Eigentlich vertraue ich dem Schulleiter, wenn er sagt, dass die Lehrer den Aufbaustoff später erneut vermitteln.“ Dennoch kommt sie zum Schluss: „Ich würde es gut finden, wenn dieses Schuljahr wiederholt werden würde.“ Philipp bestätigt: „Das sehe ich auch so, eigentlich verstehe ich gerade nur die Hälfte.“

Von Juliane Schultz