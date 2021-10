Greifswald

Vor 105 Jahren publizierte der Greifswalder Pharmakologe Hugo Schulz (1853-1932) sein bis heute populäres Buch „Aus vergangenen Tagen – Erinnerungen eines Greifswalder Zeitgenossen“. Er schildert die Situation ohne elektrisches Licht, Wasserleitung und Kanalisation bei schlechten Straßen mit reichlich sprießendem Pflanzenleben im Sommer und Rinnsteinen mit übel riechenden Abfällen.

Kaffeersatzproduktion am Ryck

Der Pharmakologe Hugo Schulz Quelle: Sammlung Gerd Lorenz

Schulz hatte 1883 als Ordinarius das Pharmakologische Institut in der Domstraße 14 übernommen. Erst 1908 erhielt dieses angemessene Bedingungen in der unteren Etage des alten Chemischen Instituts, heute Friedrich-Loeffler-Straße.

Greifswald hatte sich seinerzeit kaum über die mittelalterlichen Grenzen der Stadt ausgedehnt. Die Wolgaster Straße hörte praktisch am Alten Friedhof auf, bis auf die Cichorienfabrik an der Ryckseite der heutigen östlichen Ecke der Hugo-Helfritz-Straße. Aus der Wurzel der Zichorie, der Gemeinen Wegwarte, wurde ein Kaffeeersatz hergestellt. Es war eben eine Universität mit etwas Stadt herum.

Eine große Rolle spielte der Fisch für die Ernährung. So kamen täglich 12 Fischfrauen in einem Boot aus Wieck gerudert, um Fisch zu verkaufen. Ein Wall Heringe (80 Stück) kostete 10 Pfennige. Von dem Freester Fischer Toni Gutzmann weiß der Verfasser, dass seine Vorfahren aufhörten zu fischen, wenn ein Hering einen halben Pfennig kostete.

„So ein Winter hat es in sich“

Besondere Vergnügungen waren die alljährliche Rektorwahl, der Universitätsball, der Ball der Kaufmannskompagnie, das dreitägige Schützenfest, der Schwedenulk, eine Art Biersommerfest im Grünen des bürgerlichen Turnvereins, und das Maikloppen. Eine andere Zuweisung des Begriffes Schwedenulk, so von der Mutter des Verfassers überliefert, ist die synonyme Bezeichnung für das alljährliche Schützenfest. Wenn ein angesehener Bürger oder Bürgerin der Stadt verstorben und begraben war, wurde vom Nikolaikirchturm abends um 9 Uhr geblasen.

Die alte Pharmakologie in der Loefflerstraße, sie steht derzeit leer Quelle: Eckhard Oberdörfer

Hugo Schulz beschrieb die Wetterverhältnisse vor 100 Jahren in Greifswald: „So ein Winter hat es in sich. Nicht dass er durch besonders greuliche Kälte sich unliebsam bemerkbar machte. Aber er dauert so elend lange. Fast ein halbes Jahr lang glich damals die nächste Umgebung von Greifswald, wie mir einmal einer meiner Kollegen durchaus zutreffend sagte, einem Bierfilz: platt, grau, nass. Und zu einem richtigen Frühling kommt es hier nie. Wohl gibt es einmal ein paar warme Tage, dass man wunders denkt, was nun kommen soll, aber die Herrlichkeit dauert nie lange, und vor Mitte Mai ist auf nichts Verlass, und dann ist es auch gleich Sommer“.

Hugo Schulz wurde in Wesel geboren, studierte in Heidelberg und Bonn Medizin, arbeitete im Physiologischen Institut in Bonn bei Professor Wilhelm Pflüger (1829-1910) und promovierte 1877. Seit 1878 war er Assistent an der pharmakologischen Schule von Professor Carl Binz (1832-1913) in Bonn, wo auch die Habilitation für Pharmakologie und Toxikologie erfolgte.

38 Jahre hatte er den Lehrstuhl in Greifswald inne. Als sein bedeutendstes wissenschaftliches Werk gilt das Arndt-Schul´zsche Grundgesetz der Biologie von 1899, das er mit dem Greifswalder Psychiatrieprofessor Rudolf Arndt (1835 bis 1900) entwickelte. Demnach regen schwache Reize die Lebensvorgänge an, mittlere fördern sie, starke hemmen und stärkste Reize heben sie auf.

Homöopathen berufen sich auf Hugo Schulz

Die Zunft der Homöopathen sieht in Hugo Schulz einen Wegbereiter, der als Vertreter des Prinzips des deutschen Arztes, Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843), „Similia similibus curantur –„Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden“ durch unwirksame Verdünnungsreihen die „Wissenschaftlichkeit“ dieser Behandlung begründet hat. Hahnemann gilt als Begründer der Homöopathie. Hugo Schulz publizierte seine Vorstellungen 1921 in der Studie „Similia similibus curantur“. Seine Kollegen haben seine Arbeiten benutzt, ihn zu dem Epitheton ornans (schmückenden Beiwort) des Greifswalder Homöopathen zu verhelfen.

Wissenschaftlich hat sich Hugo Schulz mit der Beeinflussung von Gärungs- und Fäulnisprozessen, der Kieselsäure im menschlichen Organismus, der Toxikologie der chronischen Ozonvergiftung, von Fluorverbindungen und Phosphorwasserstoff befasst. Außerdem lieferte er Beiträge über Koffein, Colchizin, Curare, Digitalin, Hyoscyamus, Quecksilber und andere Stoffe. Seine Persönlichkeit wurde überaus geschätzt. Persönlich musste er viel Leid ertragen. Seine beiden Söhne starben im Kindesalter an Diphtherie.

Tochter Adeline, genannt Ada, heiratete 1908 den damaligen Oberarzt der Chirurgischen Klinik Greifswald, Ferdinand Sauerbruch (1875-1951), einen der bekanntesten deutschen Mediziner der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hugo Schulz war Dekan, 1889 Rektor der Universität und seit 1892 Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. Er starb am 13. Juli 1932. Die Ehrengrabstelle befindet sich auf dem Alten Friedhof in Greifswald.

Von Gerd Lorenz