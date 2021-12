Hotel in Koserow: Inhaber verschenkt Mobiliar wegen Sanierung 

Koserow

Alles muss raus und jeder hat die Chance, sich davon zu bedienen. Und zwar in der Koserower „Hansekogge“, die zum Jahresende ihr Haus ordentlich umkrempelt. Am 3. Januar soll begonnen werden, 25 Hotelzimmer zu sanieren.

Allerdings sei das Mobiliar in den einzelnen Zimmern viel zu schade, um es wegzuwerfen, sagt Betreiberin Anja Raffelt-Schäfer. Deshalb wollen die Hausherren die Möbel verschenken. „Vielleicht ist das für einige Menschen eine schöne Sache, um gerade in der jetzigen Zeit Geld zu sparen. Vielleicht will jemand seine Ferienwohnung verändern. Oder es gibt junge Leute, die etwas für die Wohnung brauchen“, meint sie.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Möbel sind 20 Jahre alt, „aber in einem sehr guten Zustand“, so Anja Raffelt-Schäfer. Im Angebot hat sie hauptsächlich Doppelbetten mit dazugehörigen Schränken und Schreibtischen, Stühle, Tische und Couchen. Minibars und Lampen sind ebenfalls dabei. Wer daran interessiert ist, braucht sich nur im Hotel in Koserow, Hauptstraße 58, zu melden. Alternativ kann auch eine Mail an a.raffelt@hotelhansekogge.de geschickt werden.

Von Henrik Nitzsche