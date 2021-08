Hotel und Corona: Was ist erlaubt, was verboten? Ein Check auf Usedom

Bansin

Tausende tummeln sich gegenwärtig an den Stränden auf Usedom. Freie Betten gibt es in diesen Tagen in den Hotels kaum noch. Die Sonneninsel boomt. Am Wasser und auf den Promenaden geht es zu, als gebe es keine Pandemie. In vielen Bereichen gibt es dennoch Einschränkungen, auch in den Hotels.

Was geht dort, was geht nicht? Wir haben uns im Promenadenhotel „Admiral“ in Bansin umgeschaut. „Haben Sie ihre Hände desinfiziert?“, fragt Hotelchef Thilo Naumann, als er mich an der Rezeption abholt. Ins Haus kommen nur Gäste mit Negativtest sowie vollständig geimpfte und genesene Personen. „Wir haben einen Hygienebeauftragten, der die aktuellen Corona-Regeln durchsetzt und auf Änderungen reagiert“, sagt Naumann.

Personal trägt durchgängig Maske

Und die besagen, dass das Personal durchgängig Maske tragen muss. Dies gilt auch für die Hotelgäste, die allerdings den Mund-Nasen-Schutz am Platz im Restaurant abnehmen können.

Gerade ist Frühstückszeit im Hotel an der Bansiner Promenade: Jeder kann sich am Büfett bedienen, nur muss er einiges beachten – beispielsweise das Warten am Eingang, bis er vom Personal platziert wird und das Einbahnstraßensystem im Restaurant. Schilder verweisen auf Desinfektionspflicht und Abstand.

Einchecken können sich die Hausgäste im Restaurant per Luca-App. Wer die nicht hat, muss seine Daten auf einem Zettel hinterlassen. „Alle 20 Minuten werden Anlegebestecke getauscht“, sagt Naumann, der mittlerweile in den Kaiserbädern fünf Hotels betreibt. Neben dem „Admiral“ sind das die „Villa Auszeit“, Strandhotel „Bansiner Hof“, Hotel „Dünenschloss“ und das „Hotel am Fischerstrand“.

125 Mitarbeiter kümmern sich um 650 Gäste

Er beschäftigt insgesamt 125 Mitarbeiter, die sich derzeit um knapp 650 Gäste kümmern. „Unser großes Problem ist die Sitzplatzkapazität, die gegenwärtig stark eingeschränkt ist. Zum Glück spielt das Wetter mit, so dass wir die Terrassen nutzen können.“

Im „Admiral“ verfüge er über 106 Restaurantplätze, die allerdings coronabedingt nun auf 50 geschrumpft sind. „Und das bei 145 Gästen im Haus. Da kann es schon mal zu Wartezeiten kommen, zumal die Urlauber gefühlt zum Frühstück alle gleichzeitig kommen“, so Naumann, der in einigen seiner Häuser deshalb für die Frühstückszeit ein Zeitfenster eingerichtet hat.

„Kontroll- und Vollzugsorgan des Landes“

Beschwerden und Frust über die Einschränkungen gebe es auch in diesem Jahr. „Nur nicht so viele wie 2020“, sagt Naumann und kann sich einen Seitenhieb auf die Landesregierung nicht verkneifen. „Wir müssen die Gäste durchchecken und auf Schritt und Tritt kontrollieren. Wir sind Kontroll- und Vollzugsorgan des Landes geworden. Ich finde das furchtbar.“

Der Hotelier, der seit 28 Jahren im Geschäft ist, kann sich einen weiteren Lockdown nicht vorstellen. Und will es auch nicht. „Dann kommt die Tourismusbranche zum Erliegen. Man darf die Unternehmer und Arbeitnehmer nicht überstrapazieren“, meint der Bansiner mit Blick auf die vierte Welle.

Am Mittwoch lag die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Vorpommern-Greifswald bei 7,2. Mit 5,0 hatte der Kreis Mecklenburgische Seenplatte den niedrigsten Wert im Nordosten. Landesweit lag sie bei 18,8. Nach dem Bund-Länder-Gipfel gilt nun in MV ein Ampelsystem, das nicht nur die Inzidenz sondern auch die Auslastung der Krankenhäuser und die Impfquote berücksichtigt. Die Testpflichten würden in MV erst eingeführt, wenn ein Kreis eine Inzidenz von 50 erreicht.

„MV hat die wenigsten Einschränkungen“

Bis Mitte September sind seine Häuser gut gebucht. „Im Oktober sieht es noch mau aus. Die Leute buchen in dieser Zeit nur noch vier bis sechs Wochen voraus“, sagt der Bansiner.

Von einer Zurückhaltung bei Buchungen berichtet auch Michael Raffelt (Hotel Hanse Kogge Koserow), Chef des Hotelverbandes Insel Usedom. „August und September laufen gut. Für den Oktober fängt es langsam an. Wir brauchen aber Signale von der Politik.“

Im Vergleich zu anderen Bundesländern hat MV in den Hotels die wenigsten Einschränkungen, so Raffelt. „Unter Einhaltung der Hygienebestimmungen haben wir schon einen Spielraum. Das gilt beispielsweise beim Frühstück. Einige Häuser setzen auf Selbstentnahmebüfetts, wir in der Hanse Kogge haben drei Stationen, an denen die Gäste morgens von unseren Mitarbeitern die Speisen bekommen. Das wird unterschiedlich gehandhabt. Im Moment haben wir mit die besten Voraussetzungen. Wir müssen verantwortungsbewusst bleiben“, sagt Raffelt.

Von Henrik Nitzsche