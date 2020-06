Hoteliers fordern baldige Öffnung der deutsch-polnischen Grenze

Swinemünde

Hoteliers aus Swinemünde und anderen polnischen Küstenstädten haben sich erneut am Grenzübergang Swinemünde-Ahlbeck versammelt, um einen konkreten Termin für die Grenzöffnung zu verlangen. Laut Regierungsentscheidung bleibt die Grenze bis Mitte Juni geschlossen. Aber es gibt immer mehr Signale, dass sie dann geöffnet werde. Wann genau, ist bislang nicht bekannt. Deshalb verlangen die Hoteliers konkrete Informationen.

Zum ersten Mal schlossen sich auch Vertreter der Tourismusbranche aus Kolberg den Protesten an. Das zeigt, wie entschlossen die Hotelbranche ist. Auch Eigentümer von Reisebüros und Busunternehmer gehörten zu den Teilnehmern.

Anzeige

„Wir fordern, dass die Grenze am 13. Juni geöffnet wird. Kunden westlich der Grenze schreiben uns, dass sie nicht vorhaben, ihren Aufenthalt zu stornieren. Sie wollen aber auch klare Informationen. Ohne diese Kunden wird es für Hotels in unserer Woiwodschaft schwierig sein, ihre Belegung wieder aufzubauen“, sagte Adam Hok von der Westpommerschen Regionalen Tourismusorganisation.

Weitere OZ+ Artikel

Ukrainer haben Probleme mit Visum

Grzegorz Dobosz vom Hamilton Hotel in Swinemünde befürchtet angesichts der unklaren Lage, dass ausländische Gäste, die ihren Aufenthalt in Hotels in Westpommern geplant haben, auf Einrichtungen in anderen Ländern umbuchen könnten. Laut Dobosz haben Polen, die in Hotels in Swinemünde arbeitslos geworden sind, bereits eine Beschäftigung in Deutschland gefunden. Daher werde es auf polnischer Seite kaum Arbeitskräfte geben. „Leider haben Mitarbeiter aus der Ukraine derzeit große Schwierigkeiten, ein Visum zu erhalten“, fügte er hinzu.

Hoteliers aus Swinemünde meinen, dass die Lockerungen in der Wirtschaft bislang nichts bewirkt hätten. Derzeit arbeiten im Hamilton etwa 160 Personen, aber es halten sich nur etwa ein Dutzend Gäste dort auf. „Wie lange werden wir es noch so durchziehen können?“, fragen sich die Hotelinhaber. Der 13. Juni ist ihrer Meinung nach ein Datum, das die Zukunft vieler Unternehmen bestimmen wird.

Ein langer, komplizierter Prozess

„Wir kämpfen auch für alle verwandten Branchen, den Handel, den Transport, für verschiedene Dienstleister, kleine Ladenbesitzer, die Einwohner, die Haushalte, für Kommunalverwaltungen - sie sind auch davon abhängig, ob Gäste zu uns kommen und wie viele Gäste es geben wird“ , sagte Agnieszka Trafas, eine Hotelbesitzerin aus Kolberg.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Adam Pruszkowski, Betriebsleiter von Zdrojowa Hotels, betonte wiederum, dass einige Zeit benötigt werde, bis ein Hotel nach einer längeren Schließzeit Gäste empfangen könne. „Die Rückkehr zum normalen Geschäft ist ein langer und komplizierter Prozess. Die Bereitschaft der Hotelgastronomie sowie der gesamten Infrastruktur und der Mitarbeiter ist nicht über Nacht zu erwarten“, sagt Pruszkowski.

Ein Weg aus der Krise

Joanna Agatowska, Stadträtin aus Swinemünde und Geschäftsführerin des Sanatoriums „Energetyk“, wies darauf hin, dass Gäste, die auf der deutschen Seite von Usedom keinen freien Hotelplatz finden konnten, Swinemünde und Kolberg auswählen könnten. „Dies würde der Branche und den lokalen Regierungen helfen der Krise zu entkommen. Die Daten für die Öffnung der Grenze müssen jedoch angegeben werden“, ergänzte Agatowska.

Die Hotelbranche erklärte einstimmig, dass sie bereit sei, alle Hygieneverfahren zu befolgen, um die Sicherheit der Touristen zu gewährleisten.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Lesen Sie auch:

Von Radek Jagielski