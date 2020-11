Karlshagen

Karlshagens Bürgermeister Sven Käning (parteilos) hatte in seinem Wahlkampf 2019 damit geworben, dass er sich für die Verhinderung eines geplanten Hotelneubaus in der Strandstraße einsetzen will. In der vergangenen Gemeindevertretersitzung zeigte Käning sich fest davon überzeugt, dass ein Großteil der Einwohner den Neubau nicht möchten und beantragte die Beschlüsse zum Hotelneubau wieder von der Tagesordnung nehmen. Die Gemeindevertreter lehnten seinen Antrag jedoch ab und schufen alle planungsrechtlichen Voraussetzungen, dass nun ein Bauantrag seitens des Investors gestellt werden kann.

Hierzu schrieb J. Kulisch aus Karlshagen folgenden Leserbrief an die OSTSEE-ZEITUNG.: Meinen Respekt und meine Anerkennung Herr Käning für Ihre Haltung, sich auch nach der Wahl an Ihre Wahlversprechen zu erinnern und um deren Durchsetzung zu kämpfen. Das ist ja in der heutigen Politwelt keine Selbstverständlichkeit mehr.

Wird Mitspracherecht der Einwohner verweigert?

Dagegen frage ich mich langsam bei der Mehrheit der gewählten Gemeindevertreter, wie es um deren Unabhängigkeit bestellt ist und wessen Interessen sie vertreten. Die der Bürgerinnen und Bürger von Karlshagen können es ja wohl nicht sein, denn dann würde man bei einem solchen Großprojekt wie ein Hotelbau mitten im Ortskern von Karlshagen sich dem Mitspracherecht der Einwohner nicht verweigern.

Mir ist schleierhaft, wie man über Jahrzehnte so verbissen an so einem Hotelbau festhalten kann, obwohl es vor Jahren schon Alternativprojekte gab, die wesentlich besser ins Ortsbild passten, auch eine ganzjährige Nutzung ermöglichten und viel weniger Verkehr produzierten. Mit dieser 300-Bettenanlage an dieser Position ziehen wir zusätzlich zu den „üblichen Urlaubermassen“ reichlich Verkehr mitten in den Ort. Bewohner und Feriengäste in den Bestandswohnungen werden sicherlich hoch erfreut sein.

Unkalkulierbare Schäden durch Neubau?

Außerdem würde es während der gesamten Bauphase zu enormen Belastungen durch Lärm, Staub und Baustellenverkehr für alle Anlieger kommen. Bei der geplanten Tiefgarage wird man nicht umhinkommen, eine ordentlich große Baugrube ausheben zu müssen. Bei der dazu notwendigen Grundwasserabsenkung und möglichen Rammarbeiten für Spundwände sind unkalkulierbare Schäden an der umliegenden Bestandsbebauung nicht ausgeschlossen.

Wer kommt für diese Schäden sowie für die Mietausfallforderungen der Vermieterin von Genossenschaftswohnungen, der Hoteliers und Ferienwohnungsvermietern im Umfeld dieser geplanten Baustelle auf? Denn ich glaube nicht, dass diese Belastungen von Einheimischen und Feriengästen widerspruchslos hingenommen werden.

Bürger nehmen nicht alles widerspruchslos hin

Haben sich unsere „lieben“ Abgeordneten auch mal darüber Gedanken gemacht oder geht es hier nach dem Motto: „Augen zu und durch“, der „Großinvestor“ wird es schon richten und nach uns die Sintflut. Es ist ja nicht so, dass die Bürger von Karlshagen und Umgebung alles widerspruchslos hinnehmen.

Ich denke nur daran, wie der Wahnsinn, den Peenedeich zurückbauen zu wollen, erfolgreich durch eine Bürgerinitiative gestoppt wurde. Vielleicht sollte man hinsichtlich dieses, in meinen Augen, völlig überdimensionierten und deplatzierten Projektes auch mal darüber nachdenken. Es sei denn, die Mehrheit der Bürger von Karlshagen würde sich in einer Befragung dafür entscheiden.

Von J. Kulisch