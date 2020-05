Hotelverband Insel Usedom: Touristische Öffnung benötigt Akzeptanz der Bevölkerung

Insel Usedom

Wann dürfen wir endlich wieder Gäste begrüßen? Diese Frage treibt die Hoteliers auf Usedom um. Sie wünschen sich von der Politik nichts sehnlicher, als dass die Unternehmen in die Lage versetzt werden, wieder zu wirtschaften, anstatt auf staatliche Hilfe angewiesen zu sein. „Wir müssen nicht nur von sozialer Marktwirtschaft sprechen, wir müssen sie leben“, sagt Michael Raffelt, Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom (HIU).

Allen Beteiligten sei klar, dass es ohne strenge Hygiene- und Abstandsregeln nicht gehe. Die Bereitschaft in den einzelnen Häusern, diese stringent durchzusetzen, sei nach Raffelts Worten riesig. „Die Mitglieder des HIU haben in den letzten Wochen mit der Universitätsmedizin Greifswald einen Maßnahmenkatalog zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln im Hotelbetrieb erarbeitet. Denn wir sind überzeugt: Die schrittweise touristische Öffnung Usedoms unter den Bedingungen der Corona-Pandemie benötigt eine wissenschaftlich-medizinische Begleitung und die Akzeptanz der einheimischen Bevölkerung“, erklärt der Verbandsvorsitzende, der selbst seit Jahrzehnten als Hotelier tätig ist.

Urlaubsfreude trotz Schutzmaßnahmen

Dieses Papier habe über die Landesgrenzen von Mecklenburg-Vorpommern hinaus Aufmerksamkeit erfahren. „Dabei geht es um den Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter und Gäste, aber auch um die Mitwirkung jedes einzelnen Gastes für angepasste Urlaubsangebote“, so Raffelt. Die Umsetzung von Hygienestandards und ihre regelmäßige Kontrolle durch die Gesundheits- und Veterinärämter der Landkreise stellen für kein Hotel ein Problem dar, „denn sie waren schon immer Tagesgeschäft der Hotels und Gaststätten.“

Nun müsse aber das Verhältnis von Nähe und Distanz im Urlaub neu bestimmt werden. An dieser Tatsache komme niemand vorbei. „Nur so können wir für unsere Gäste Urlaubsfreude bei Einhaltung der erforderlichen Schutzmaßnahmen sichern“, meint Michael Raffelt. „Eine Corona-Etikette wird sich etablieren müssen. Das heißt nichts anderes, als dass sich unabhängig von allen gesetzlichen Festlegungen dauerhaft neue Verhaltensregeln bei jedem von uns durchsetzen müssen“, ergänzt er.

Respekt, Zurückhaltung und ein Stück weit Neugier

Vor allem die Akzeptanz in der einheimischen Bevölkerung ist für die Hoteliers von existenzieller Bedeutung: Die touristischen Betriebe gehören persönlich haftenden Familien. Durch den Shutdown sind diese unverschuldet in die Verlustzonen katapultiert worden. „Der Einsatz von Überbrückungskrediten und privaten Reserven ist für uns eine riskante Wette darauf, dass sich das Geschäft bald wieder lohnt“, gibt Michael Raffelt unumwunden zu.

„Schon aus diesem Grund werden wir alles Erdenkliche tun, um mit abgestimmten Strategien Infektionen in unseren Häusern zu vermeiden und bei auftretenden Neuinfektionen sofort und abgestimmt zu reagieren. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und werden mit dem notwendigen Respekt und gebotener Zurückhaltung, aber auch ein Stück weit mit Neugier agieren“, betont der Vorsitzende des Hotelverbandes Insel Usedom.

Hotels arbeiten mit Checklisten

Allen sei in den vergangenen Wochen klar geworden: „Wir und unsere 1800 Mitarbeiter werden unser Geschäft über einen langen Zeitraum den Pandemiebedingungen anpassen müssen“, betont Raffelt. Tourismus kann nur mit den Maßnahmen Schützen, Testen, Isolieren funktionieren. Dafür bedürfe es Fantasie und Ausdauer, aber es brauche auch die Zusammenarbeit von Politik, Behörden und Kommunen.

So haben Hoteliers ihre Checklisten für die verschiedenen Bereichen in den jeweiligen Häusern bereits in praktischen Präsentationen der Politik und den Behörden vorgestellt und um die Festlegung von einheitlichen Vorgaben gebeten. Im Moment werde über eine abgestimmte Zusammenarbeit mit den Hausärzten beraten für den Fall, dass es zu Verdachts- oder Erkrankungsfällen bei Urlaubern kommt. Mit dem Landkreis und den verantwortlichen Behörden stehen die Hotels in direktem Kontakt.

Gästebefragung: 90 Prozent wollen Urlaub machen

Der Hotelverband hofft, dass sich alle Anbieter von touristischen Leistungen ebenfalls so akribisch wie er vorbereitet haben. Die mit Corona einhergehende Herausforderung könne nur gemeinsam erfolgreich und langfristig gemeistert werden. Mut und Zuversicht in dieser Situation komme von den Gästen selbst. Denn repräsentative Gästebefragungen haben ergeben, dass 90 Prozent der Befragten noch in diesem Jahr Urlaub machen wollen. Sie beabsichtigen, mindestens vier Übernachtungen zu buchen.

74 Prozent wollen mit dem Auto anreisen. 54 Prozent wollen ihren Urlaub am Meer verbringen. 83 Prozent möchten, dass die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen in den Hotels extern überwacht werden. Und 79 Prozent sind bereit, für diese zusätzlichen Sicherheitsleistungen Preissteigerungen zu akzeptieren.

Von Cornelia Meerkatz