Hotelverband Insel Usedom bietet Kreis Unterstützung an

Insel Usedom

Hilfe bei der Kontaktnachverfolgung von positiv auf das Coronavirus Getesteten bieten die im Hotelverband Insel Usedom organisierten Hoteliers dem Landkreis an. Dutzende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Rezeptionen seien momentan wegen der geschlossenen Häuser in Kurzarbeit und könnten sofort eingesetzt werden, sagte am Freitagnachmittag der Chef des Hotelverbandes Insel Usedom, Michael Raffelt. Die Mitarbeiter seien durch ihre Tätigkeit bereits umfassend in Sachen Datenschutz geschult und würden das nötige Fingerspitzengefühl und umfassende Kenntnisse für die Gesprächsführung mitbringen.

„Wir wollen helfen und nicht meckern. Rezeptionisten sind schnell und supergenau“, so Raffelt. Denn angesichts des hohen Inzidenzwertes im Landkreis Vorpommern-Greifswald und des damit verbundenen hohen Arbeitspensums im Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung müsse man erst die eigenen Hausaufgaben erledigen, ehe man an die große Politik Forderungen nach Wiederöffnung stelle. Unabhängig davon machte Raffelt aber deutlich, dass die Hotels finanziell am Limit sind und endlich eine schnellere Auszahlung der Hilfsgelder gut wäre.

Bei der Suche nach den Ursachen für die hohen Inzidenzwerte sei deutlich geworden, dass die jetzt geltende Allgemeinverfügung bei einer so hohen Inzidenz nicht tauge: Danach soll nach einem positiven PCR-Test der oder die Betroffene alle (hoffentlich notierten) Kontakte selbst über das positive Testergebnis informieren und sie auffordern, sich in Quarantäne zu begeben. Das müsse laut Aussage der Hoteliers schon das Gesundheitsamt als öffentliche Behörde tun, aber wegen der Vielzahl der Fälle dauere das Tage, wie der Landkreis und die Amtsärztin bei einer Beratung bestätigt haben.

Gemeinsames Handeln gefragt

Michael Raffelt, Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom. Quelle: Cornelia Meerkatz

Und diese lange Dauer sei kontraproduktiv, denn bis alle informiert seien, sind im Extremfall schon wieder zehn Personen angesteckt worden. „Deshalb bieten wir dem Kreis unsere fachliche Kompetenz und Hilfe an, damit wir gemeinsam schnell die Inzidenz senken“, erläuterte Raffelt. Es wäre auch gut, wenn der Kreis, wie andernorts, noch mehr Bundeswehrkräfte zur Kontaktnachverfolgung anfordern würde. Gegenwärtig seien sieben Bundeswehrangehörige eingebunden. „Damit sollte viel offensiver umgegangen werden, denn wir können es nur gemeinsam packen“, argumentiert Raffelt.

Zu wenig Kontrolle der Touristen an polnischer Grenze

Nach Einschätzung der Hoteliers seien es nicht die Berufspendler, die Corona einschleppen, „denn die werden regelmäßig mehrmals in der Woche getestet. Es sind auch nicht die Corona-Mutationen, denn die machen wie überall in Deutschland auch in Vorpommern-Greifswald nicht mehr als fünf Prozent der Infektionen aus. Das bestätigte uns am Freitag in einer Videokonferenz die Universitätsmedizin Greifswald“, sagt Raffelt. Aber der nach wie vor bestehende große Einkaufstourismus, wo bei der Rückkehr nach Deutschland an der Grenze kaum Kontrollen erfolgen, der berge schon ein großes Risiko.

Der Vorsitzende des Hotelverbandes sieht in den jetzt gemachten Vorschlägen gute Lösungsansätze. „Wir Hoteliers sind mit der jetzigen Situation, genau wie viele andere Menschen, nicht zufrieden. Daher haben wir uns Gedanken gemacht, nur nörgeln bringt nämlich nichts.“

Von Cornelia Meerkatz