Karlshagen/Loddin

Der havarierte Hovercraft, welcher am Donnerstagmittag mit seinem Piloten auf dem zugefrorenen Achterwasser zwischen dem Loddiner Höft und dem Lieper Winkel einen großangelegten Rettungseinsatz von Hubschraubern und Feuerwehren auslöste, wurde noch Donnerstag geborgen. Wie das Wasser- und Schifffahrtsamt Ostsee auf Nachfrage mitteilt, bahnte sich am Nachmittag der Eisbrecher „Görmitz“ den Weg zum Unglücksort und nahm das Luftkissenboot mit.

Um 16.45 Uhr wurde das rund vier Meter lange Gefährt geborgen. An der Unglücksstelle herrscht eine Wassertiefe von drei bis vier Metern. Der Hovercraft wurde nach Karlshagen bugsiert, wo er am Freitagvormittag von seinem Besitzer in Augenschein genommen wurde. Betriebsstoffe liefen an der Unglücksstelle nicht aus. Laut Landkreissprecher Achim Froitzheim war der Fahrer unterwegs, um einem Tierarzt zu helfen. Nahe Neppermin musste der Mediziner auf eine kleine Insel gefahren werden, da es dort eine Häufung von toten Schafen gab.

Video: Mann mit Hubschrauber aus Achterwasser gerettet

Auf dem Achterwasser habe er sich am Donnerstag auf dünnem Eis festgefahren, so die Polizei. Demnach drohte er unterzugehen und habe versucht, Wasser aus seinem Gefährt zu schöpfen.

Pilot wollte nach Hause und nicht ins Krankenhaus

Der 55 Jahre alte Pilot gab laut Froitzheim gegenüber der Hubschrauberbesatzung von der Insel Rügen an, dass er nicht ins Krankenhaus möchte und einfach nur nach Hause will.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Er hatte nasse Klamotten und wollte diese wechseln. Gegenüber der Crew wurde er nicht ausfällig“, so Froitzheim, der damit erste Meldungen vom Donnerstag korrigierte. Der Pilot des Hovercraft kam also nicht ins Krankenhaus. Am Freitag holte er sich den Hovercraft in der Außenstelle des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Karlshagen ab.

Wasserschutzpolizei prüft, ob Genehmigung vorlag

Die Wasserschutzpolizei prüft nun, ob durch das Wasser- und Schifffahrtsamt Ostsee eine Genehmigung für das Fahren eines Luftkissenfahrzeuges auf dem Achterwasser vorlag. „Im Einzelfall muss so etwas geprüft werden“, so ein Polizeisprecher.

Die Ursache für die Havarie des Hovercrafts ist noch nicht eindeutig geklärt. Vieles deute aber auf einen technischen Defekt hin. Möglich ist auch, dass das Luftkissen durch scharfkantiges Eis beschädigt wurde. Das Achterwasser ist zu großen Teilen noch zugefroren.

Bildergalerie: Mann wurde mit Seilwinde aus dem Wasser gerettet

Zur Galerie Am Donnerstag havarierte auf dem Achterwasser ein Hovercraft-Fahrer.

Dieser Umstand machte auch die Rettung des Mannes nicht besonders einfach, da die Feuerwehr mit ihrem Boot nicht dorthin kam. Erst ein von der Insel Rügen hinzugezogener Rettungshubschrauber konnte mit einer Seilwinde den Mann an Bord holen.

Von Hannes Ewert