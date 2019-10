Hubertusjagd – in diesem Jahr ging’s nach Freest

Wolgast

Der Reitverein Wolgast hat am zurückliegenden Wochenende erfolgreich seine 38. Hubertusjagd durchgeführt. 23 Reiter und sieben Gespanne aus Wolgast, Greifswald, Loitz und vom Darß nahmen daran teil. „Insgesamt waren wir mit 80 Personen unterwegs“, schildert Karsten Kruse.

In diesem Jahr ging es vom Reitplatz im Wolgaster Tannenkamp wieder querfeldein Richtung Freest und dann zurück durch den Wald bei Voddow. Die Wolgaster Jagdhornbläser hatten die Hubertusjagd eröffnet. Zweimal wurde während des Ausritts Rast gemacht. Besonders am Strand von Freest gab es sehr viel Publikum. Die Reiter beantworteten zudem viele Fragen. Mit einem Abgalopp und gemütlichen Beisammensein am Feuer klang die Hubertusjagd aus.

Der 1962 gegründete Wolgaster Reitverein zählt heute 46 Mitglieder. Seit Jahren führt er immer am 3. Oktoberwochenende die traditionelle Hubertusjagd mit zahlreichen Gästen durch und lässt so das Jahr ausklingen, nachdem zahlreiche sportliche Wettkämpfe bestritten wurden.

Von Cornelia Meerkatz