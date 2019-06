Wolgast

Der Tierpark Wolgast beklagt den Verlust seiner Brahma-Rassehühner. Wie Leiter Mirko Daus mitteilt, wurden die fünf farbenfrohen Vögel – ein Hahn und vier Hennen – am vorigen Wochenende von Unbekannten gestohlen.

„Die Hühner waren nachts im Stall untergebracht, damit sie unter anderem vor dem Fuchs geschützt sind“, so Daus. „Die Täter drangen vermutlich in der Nacht zum Sonnabend über das Damwildgehege in den Park ein, wobei ein Tor beschädigt wurde.“ Als die Mitarbeiter morgens das Hühnergehege kontrollierten, waren die Vögel spurlos verschwunden. Auch eine Suche nach den Tieren verlief ergebnislos. Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet.

Der angerichtete Sachschaden wird auf 500 bis 600 Euro geschätzt. Der Wiederbeschaffungswert für die Hühner beträgt laut Daus etwa 100 Euro. Demnächst sollen neue Hühner in die Anlage Einzug halten, wobei der Tierpark der Rasse Brahma treu bleiben wolle.

Tom Schröter