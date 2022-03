Hühnerstall Zinnowitz macht wieder auf: Diese Corona-Regeln gelten

Zinnowitz

Ab Freitagabend wird im Zinnowitzer Hühnerstall wieder getanzt. Wie Betreiber Dirk Metzler auf OZ-Nachfrage erzählt, sollen die Pforten um 22.30 Uhr für die Gäste geöffnet werden. „Es gilt die 2G-Plus-Regel. Hinein kommen also nur geimpfte oder genesene Menschen mit tagesaktuellem Test. Dreifach geimpfte Gäste sind von der Testpflicht ausgenommen“, sagt er.

Es ist der zweite Anlauf für den Zinnowitzer Hühnerstall, wieder an den Start zu gehen. Den ersten Versuch gab es im Sommer 2021 bis wieder im Herbst alles coronabedingt dicht gemacht wurde. Metzler geht optimistisch an den Start, denn andere Diskotheken in Mecklenburg-Vorpommern hatten nach der Neueröffnung auch regen Zulauf.

Von Hannes Ewert