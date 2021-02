Dieser Hinweis an die Greifswalder Tierrettung kam gerade noch rechtzeitig: Hündin Luna, eingesperrt in einen Freiluftzwinger in Spantekow bei Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald), drohte zu verhungern. Ohne ausreichend Wasser und Futter muss sie dort schon eine Weile in eisiger Kälte ausgeharrt haben.