Es ist Urlaubszeit auf Usedom. Die Menschen, die mit Luftmatratzen gut gelaunt an den Strand gehen, sind nicht das einzige Indiz dafür. Überall auf der Insel wird mit Superlativen um sich geworfen: „Action-Helden – 8 Meter groß!“, „Spektakuläre Ausstellung – 4500 Jahre alte Mumie!“ und „Europas größte Hüpfburg!“ sind unter anderem auf den Plakaten entlang der Bundesstraße zu lesen. Zahlreiche Anbieter locken hier Touristen mit einem Angebot, das sie sonst nirgends kriegen würden. Doch lohnt sich das alles wirklich?

Action, Science-Fiktion, riesige Figuren: Direkt am Wegesrand bei Zinnowitz warten bereits zwei Metallfiguren am Eingang eines großen Zeltes auf die Besucher. Viel ist am Montagnachmittag nicht los. Zwei Personen sind drinnen, als Ingo Juhlke mit seinem Sohn Neo die Ausstellung betritt.

Laute Musik schrillt aus den Lautsprechern, es blinkt an fast allen Figuren, einige bewegen sich. „Wir sind hier spontan angehalten, Neo wollte gern sehen, was hier drin ist“, sagt der Vater. Sie stehen vor Star-Wars Figuren. „Der Eintrittspreis war ganz schön hoch.“ 10 Euro für Erwachsene und für Kinder – zuvor sollen es 15 Euro für die Großen und 12 Euro für die Kleinen gewesen sein, steht an der Kasse. „Aber man weiß ja vorher nicht, was einen drinnen erwartet.

Hulk aus Muttern trifft auf Giganten-Transformer

Als Highlight der Ausstellung werden die größten Figuren angepriesen, eine sechs, die andere acht Meter hoch. Sie sind zusammengesetzt aus Autoteilen und Getrieben aus Stahl. Die größte Figur besteht aus 2586 Einzelteilen. In einem anderen Teil versucht ein Hulk, der aus Muttern besteht, aus Ketten auszubrechen. Schilder wären schön gewesen, um zu wissen, wer die Actionhelden sind, ruft ein Besucher seiner Begleitung zu.

Wenige Kilometer weiter in Richtung polnische Grenze hört man Kinderlachen, zwölf Hüpfburgen stehen auf einer 6000 Quadratmeter großen Fläche. Darunter ist die „größte Hüpfburg Europas“, mit der der Betreiber wirbt. „Fünf Tonnen wiegt die Hüpfburg insgesamt“, informiert Phillip Maus. Der kleine Toni hat gar keine Höhenangst, sagt er selbstbewusst. Die große Hüpfburg ist tatsächlich seine liebste, verrät er lachend, bevor er mit Manuel Pickmann in die kleine Raupen-Achterbahn steigt. „Wir werden den ganzen Tag hier bleiben“, sagt Pickmann und ist begeistert. „Der Kleine hat hier viel Spaß.“

Die großen Hüpfburgen sind bei den Kindern sehr beliebt

Auch Romy Brachmann ist mit ihren beiden Töchtern bei den Hüpfburgen. Nicht zum ersten Mal. „Jedes Mal, wenn wir hier oben sind, machen wir einen Ausflug hierher, weil es den Kids so gut gefällt“, sagt die Mutter aus Sachsen. Ida (6) mag am liebsten die Hüpfburgen in Tierform – den Löwen oder das Krokodil. Dort öffnen und schließen sich nämlich die Mäuler. Die Preise findet Romy Brachmann angemessen. 10 Euro für Kinder ab 86 Zentimeter Größe, ab 74 Zentimeter sind es 7,50 Euro. Erwachsene zahlen 2,50. „Dafür können sich die Kids hier den ganzen Tag austoben, das finde ich fair.“

Den ganzen Tag auf der Hüpfburg springen! Das würde Ida gern häufiger machen. Zusammen mit ihrer Schwester und Mama Romy Brachmann ist die Familie im Hüpfburgenland in Ückeritz. Quelle: Stefanie Ploch

Wird den Erwachsenen nicht langweilig bei einem Tag im Hüpfburgenland? Schließlich dürfen sie nicht mitspielen. „Nee“, sagt Lutz Steinel gelassen. Er schaut seiner Tochter Luisa beim Spielen zu, trinkt dabei ein kühles Getränk. „Man trifft hier ja auch andere Menschen, kann sich ja auch mit den Eltern unterhalten“, meint der Sachsen-Anhalter. Auch er ist vom Angebot überzeugt.

Zwei Ausstellungen in einem Zelt

Ein weiteres großes Zelt steht am Rande der Bundesstraße in Kölpinsee. Echte Körper soll es dort geben. Solche, die noch vor wenigen Jahren lebendig waren und andere, die schon 4500 Jahre alt sind. Zwei Ausstellungen befinden sich in dem Zelt – links zur Geschichte des alten Ägyptens, rechts zu den Funktionen des Körpers anhand echter Exemplare. Links zahlen Erwachsene 12 Euro, rechts 15. Schüler und Studenten zahlen jeweils 10 Euro, Kinder bis fünf oder sechs Jahren – das ist bei den Ausstellungen nicht einheitlich – zahlen 5 Euro.

„Es ist sehr eindrücklich, was man hier sehen kann“, sagt Edith Tonne, die mit ihrem Mann Eberhard die Körperweltenausstellung besucht. Zu diesem Zeitpunkt sind sie fast die einzigen Gäste in dem Zelt. Das Paar findet: Wer sich über die Funktionen des Körpers informieren möchte, ist hier gut aufgehoben.

Zwei Lungen im Vergleich: Die Linke ist eine Raucherlunge, sie kann nicht mehr viel Sauerstoff aufnehmen. Die Rechte ist hingegen gesund. Quelle: Stefanie Ploch

„Es geht mir ganz schön nahe, wenn man beispielsweise sieht, wie wenig Sauerstoff eine Raucherlunge aufnehmen kann“, meint die Frau aus Brandenburg. Zwar finden die beiden den Eintritt recht teuer, doch sie hätten es gern ausgegeben, sagen sie. „Für Familien wäre das vermutlich zu teuer für das, was geboten wird“, sagt Eberhard Tonne und wünscht sich, dass es dafür extra Familienangebote geben könnte.

„Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt leider nicht.“

Nebenan, in der Ausstellung zum Alten Ägypten, wird mit einigen echten Exponaten geworben. Kristin und Jan-Luca Galitzki sind auch in dieser Ausstellung fast allein. Der Sohn hätte die Geschichte Ägyptens zuletzt im Schulunterricht gehabt, erzählt Kristin Galitzki. Deswegen zog es sie nach einem Ausflug zu Karls Erdbeerhof noch zum Zelt.

„Aber ich muss sagen – das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt für mich überhaupt nicht“, sagt sie enttäuscht. Es sei sehr kurzweilig, die Ausstellungsstücke zwar spannend, auch Requisiten und Autogrammkarten vom Kinofilm „Die Mumie“ sind zu sehen, „aber es ist nicht interessant aufbereitet.“

Für die vielen Angebote auf der Insel Usedom müssen die Urlauber teilweise tief in die Tasche greifen. Bei nicht so gutem Wetter für den Strand wird aber immerhin eine Alternative geschaffen. Ob es sich lohnt oder nicht und ob man bereit ist, so viel Geld für die Attraktionen zu bezahlen, ist letztlich vom Typ und von den Erwartungen abhängig.

