Hund stirbt bei Großbrand in „Alter Schule“ in Freest

Die Feuerwehrsirene schreckte am frühen Morgen gegen 3 Uhr die Bewohner von Freest aus dem Schlaf. In dem Fischerdorf, das zur Gemeinde Kröslin ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) gehört, brannte die „Alte Schule“ in der Oberreihe. In dem Haus leben fünf Familien.

Sieben Feuerwehren aus Freest, Kröslin, Wolgast, Lubmin, Wusterhusen, Pritzwald und Gustebin mit insgesamt 80 Kameraden waren im Einsatz. Trotz des sofortigen Löschens brannte eine Wohnung in dem vor nicht allzu langer Zeit sanierten Gebäude komplett aus.

Mieterin versucht, Hund zu retten

Die Mieterin der Wohnung, die noch versucht hatte, ihren Hund zu retten, wurde durch den Rettungsdienst mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Hund konnte nicht mehr gerettet werden, er wurde von der Feuerwehr tot geboren.

Durch die starke Rauchentwicklung mussten alle fünf Wohneinheiten in dem Haus evakuiert werden und sind gegenwärtig nicht mehr bewohnbar. Die Mieter, darunter Familien mit Kindern, blieben unverletzt.

Eine Bewohnerin kam bei dem Brand in Freest mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Sie versuchte noch, den Hund zu retten.

Der Gesamtschaden wird von der Polizei vor Ort vorläufig auf rund 200.000 Euro geschätzt. Genaue Hinweise zur Brandursache liegen gegenwärtig noch nicht vor. Die Feuerwehr ist noch vor Ort und hält Brandwache.

