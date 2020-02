Hunderte sehen Feuershow bei „Eis in Flammen“ in Zinnowitz

Zinnowitz

An der Zinnowitzer Konzertmuschel entstanden am Sonnabend kunstvolle, jedoch vergängliche, Figuren aus Eis. Bei der dritten Auflage von „Eis in Flammen“ zeigten mehrere Künstler, was sie mit Kettensägen, Macheten, japanisches Eiswerkzeug, Beitel und Stemmeisen und jede Menge handwerklichem Können formen können. Mehrere Stunden dauerte es, bis die prachtvollen Kunstwerke fertig. Unter anderem entstanden Seepferdchen und Fische.

Am Abend wurden die eisigen Kunstwerke mit einer Feuershow des Berliner Duo „Spice“ in Szene gesetzt. Am Sonntag findet ab 12 Uhr ein Eisbildhauer Workshop für alle Gäste statt.

Von Hannes Ewert