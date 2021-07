Hygiene unter Pandemiebedingungen: Ahlbecker Therme rüstet auf

Ahlbeck

Dank eines EU-Projekts konnte die Ahlbecker Ostseetherme am Hygienekonzept feilen und in Geräte investieren, um Gäste und Mitarbeiter noch besser vor Infektionen zu schützen. Wegen der Corona-Pandemie war die Therme mehrere Monate lang geschlossen, ehe am 14. Juni endlich auch im Badebereich wieder Besucher begrüßt werden konnten.

Die können sich nun bereits im Eingangsbereich an einem Infoterminal über alles, was es in der Therme gibt, informieren. „Damit halten wir den Beratungsumfang im Kassenbereich geringer“, sagt Thermenchefin Daniela Stridde. Das ist eine von mehreren Maßnahmen, um die Kontakte zu reduzieren.

Die Projekt-Initiative ging von polnischer Seite aus. Im Februar 2021 wurde in Swinemünde die Uznam Arena (Usedom Arena) eröffnet. In dem Sport- und Erholungskomplex gibt es auch ein Schwimmbad mit sechs Bahnen, beweglichem Boden und Unterwasserkameras.

Die Betreiber suchten eine Partnertherme auf deutscher Seite, um an EU-Mittel zu kommen. Das Projekt lief vom 1. November 2020 bis 31. Juli 2021. „Bis zu 50 000 Euro standen uns zur Verfügung“, sagt Thermenchefin Daniela Stridde, die sofort auf die Partnerschaft einging.

Selbstbedienung in der Gastronomie

Und dank der Pomerania-Mittel aus dem Topf „Gewährleistung der hygienischen Sicherheit unter Pandemie in Schwimmbadanlagen“ nun eine neue Reinigungsmaschine mit verbesserter Bürstentechnik im Bad hat.

Investiert wurde auch in ein Gästerufsystem im Gastronomiebereich. Bei einer Bestellung bekommt der Gast nun einen Pager und kann entspannt an seinem Tisch warten. Sobald die Bestellung fertig ist, signalisiert der Pager durch Vibration und blinkende LED’s, dass das Essen abholbereit ist. „So brauchen die Gäste an der Ausgabe nicht mehr warten. Unsere Mitarbeiter müssen auch nicht mehr so oft in den Gästebereich“, sagt Daniela Stridde.

Viele Wege können sich die Thermen-Mitarbeiter nun auch zwischen den einzelnen Abteilungen sparen, denn Kasse/Anmeldung, Aufsicht, Reinigung und Küche können nun mit neuen Funkgeräten besser kommunizieren, ohne direkten Kontakt zu haben.

Von Henrik Nitzsche