„Ich habe Lebenserfahrung, Netzwerke und will die Trendwende für Wolgast“

Wolgast

Am 8. Mai wählen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolgast einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Sechs Kandidaten bewerben sich um dieses Amt. Die OSTSEE-ZEITUNG veröffentlicht dazu mit jedem Kandidaten ein Interview. Heute stellen wir Einzelbewerber Martin Schröter vor.

Der 58-jährige Wolgaster engagiert sich seit Jahren im Ehrenamt für Wolgast, begann die Bürgerdialoge mit dem Wolgast-Forum und entwickelte im ehemaligen Wolgaster Postgebäude ein Zentrum kulturellen Lebens für alle Generationen. Er sitzt für die Kompetenz für Wolgast in der Stadtvertretung. Er ist Vorsitzender des Tourismusverbandes Vorpommern und Vorsitzender der LEADER-Region Vorpommersche Küste.

Martin Schröter wurde in Nordhausen geboren, war viele Jahre als Schmied selbstständig tätig, wechselte dann in die Bau- und Einrichtungsbranche, wo er innovative Möbel und Fertighäuser bis zur Herstellungsreife brachte. Als Geschäftsführer von Unternehmen war er in Berlin, Wolfsburg, Kiel, Polen und der Schweiz tätig. Für Wolgast konnte er mit dem Postel 2015 und dem 100Haus 2019 zwei Tourismuspreise gewinnen. Wolgast ist Schröters Wahlheimat, wo er seit 2010 lebt. Seine Lebensgefährtin, eine Rathausmitarbeiterin, mit der er seit mehreren Jahren liiert ist, kommt aus Wolgast. Er hat zwei Töchter und einen Sohn sowie 3 Enkelkinder.

Herr Schröter, warum möchten Sie mit 58 Bürgermeister werden, obwohl Sie das Amt wegen ihres Alters nur eine Wahlperiode ausüben können?

Gerade die eine Wahlperiode, die sieben Jahre dauert, ist für mich richtig und wichtig. Wolgast darf nicht noch weitere sieben Jahre hinter seinen Möglichkeiten bleiben. Mit Fertigstellung der Ortsumfahrung bekommt die Stadt ein neues Gesicht. Jetzt stehen die Altstadtläden leer, dann hoffentlich nicht mehr. Wie in Anklam, wo es mit der Umfahrung auch einen Ruck gab, muss es diesen auch für Wolgast geben. Ich bin gesundheitlich topfit, habe Lebenserfahrung, Netzwerke und will die Trendwende für Wolgast, jetzt.

Gibt es außer der Lebenserfahrung weitere Beweggründe für Ihre Kandidatur?

Ich bin Wahl-Wolgaster und habe hier meine Heimat gefunden. Ich lebe umgeben von freundlichen Menschen in der Stadt und in den Ortsteilen. Die Bedürfnisse und Wünsche der Bürger stärker in den Fokus zu rücken, sehe ich als wichtigste Aufgabe. Deshalb habe ich 2016 auch die Wolgast-Foren gegründet, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen.

Sie sagen, Sie wollen verhindern, dass Wolgast seine Zukunft verschläft. Aber Sie sind Stadtvertreter und entscheiden mit den dort gefassten Beschlüssen darüber, welche Entwicklung Wolgast nimmt. Dann schläft die Stadtvertretung, deren Mitglied Sie sind? Der Bürgermeister muss mit der Verwaltung die gefassten Beschlüsse umsetzen, aber ein Stimmrecht hat er nicht.

Es gibt nicht die eine Stadtvertretung. Es gibt dort verschiedene Fraktionen und Einzelpersonen.

Ich widerspreche: Es gibt die Wolgaster Stadtvertretung, deren Mitglieder demokratisch gewählt wurden durch die Wolgaster Bürger. Und die fasst Beschlüsse zur Stadtentwicklung.

Die Stadtvertreter befinden über Beschlussempfehlungen der Verwaltung, die vom Bürgermeister geleitet wird. Ich bin erst seit 2019 dabei und wir konnten bereits Dinge bewirken. So wurde erstmals ein Stadtentwicklungskonzept fortgeschrieben, dass nicht hinter verschlossenen Türen entstand, sondern in einem demokratisch legitimierten Ausschuss, den ich geleitet habe.

Dennoch sprechen Sie vom Verschlafen der Zukunft von Wolgast ...

Das ist mit wachsamem Auge unübersehbar, für jeden. Was ist denn los mit unserer Altstadt? Ich habe eine Wolgast-App vorgeschlagen, hatte sogar Entwickler an der Hand. Der Bürgermeister hat das nicht weiter unterstützt, nicht mal geschafft, die Internetseite der Stadt neu zu gestalten. Das ist viel zu oft so, dass etwas versandet in der Stadt, wenn man eine Idee hat. Das war auch so bei der geplanten Verschrottung des Schleppers Steppke.

Im Fall des Schleppers Steppke haben Sie mehrfach in öffentlichen Teilen der Stadtvertretersitzungen kundgetan, dass Sie eine Initiative ins Leben gerufen haben, die sich um den Schlepper kümmert, wenn es das erforderliche Geld für das Aus-dem-Wasser-Heben gibt. 16 000 Euro wurden im städtischen Haushalt dafür bewilligt, der Schlepper rostet weiter vor sich hin. Eigentlich sind Sie doch am Zuge?

Ja, das Geld für den Schlepper wurde eingestellt. Ich finde, dieses maritime Erbe darf Wolgast nicht verlassen. Mir schwebt eine Schaubaustelle vor, wo sich junge Leute und alte Hasen der Werft tummeln, den Rost abklopfen und den Schlepper entkernen. Die Unterstützer, die auch Geld geben wollen, teilen sich in zwei Fraktionen – die einen wollen ihn an Land als Museumsstück, die anderen wollen, dass er wieder richtig flott gemacht wird und schwimmt. Um herauszufinden, was wirklich geht, braucht es ein Schallgutachten, was auf dem Trockenen gemacht werden muss.

Das ist nicht beschlossen, aber das An-Land-Setzen. Doch weil nicht feststeht, wo der Schlepper an Land hinsoll, geschieht nichts und das Herausnehmen ist inzwischen teurer geworden als die 16 000 Euro. Ich wollte für die Stadt die Schaubaustelle. Das Geld zum Rausheben ist eingeplant. Die Beschlussumsetzung steht klar aus.

Und warum kontrolliert die Stadtvertretung die Umsetzung der Beschlüsse nicht?

Die Stadtvertreter haben ihren Eid darauf geschworen. Es ist unsere und damit auch meine Aufgabe, das Handeln der Verwaltung zu kontrollieren, zum Wohle aller Bürger. Wir fragen nach. Nicht umsonst greife ich Themen immer und immer wieder auf. Der Schlepper ist städtisches Eigentum. Meine Vision bleibt die Schaubaustelle und für die habe ich mich, haben wir uns eingesetzt und dafür Unterstützung und Zustimmung bekommen. So wie ich das Bild vor mir hatte, dass in Wolgast wieder Bier gebraut wird.

Die Idee stammt von Ihnen?

Der Brauverein hat über 50 Mitglieder und ist ein Paradebeispiel von „etwas zusammen machen und schaffen“. Die Mikrobrauerei, deren Bier am Sonnabend öffentlich verkostet wird, ist Teamarbeit. Die Belebung der Altstadt war und ist unsere Motivation.

Sie wollen die Verwaltung, so ist es auf Ihren Wahlflyern nachzulesen, viel moderner machen. Was schwebt Ihnen vor?

Ich möchte das Historische Rathaus als Zentrale einrichten. Dort sitzt nicht der Bürgermeister, sondern ebenerdig barrierearm das Bürgerbüro. Dort soll man alles erledigen können – von standesamtlichen Dingen, dem Nummernschild und anderen Anmeldungen bis zur Hundemarke. Ich möchte Gespräche führen für einen Bushaltepunkt für die Altstadt. Diese Kombination ist wichtig für eine lebendige Innenstadt.

Und ich möchte eine Willkommenskultur aufbauen, die dort Bürgern, die neu ankommen, nicht nur eine freie Wohnung anbietet, sondern eventuell auch einen Kleingarten, ein Vereinsregister und Ansprechpartner in der Kirchgemeinde sowie allen Lebenslagen. Das ist Service. Und das muss man auch so machen für Unternehmensgründer und Leute mit Geschäftsideen.

Also auch Investoren, die sich vielleicht hier ansiedeln wollen?

Aber sicher. Von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, die auch dort sitzen soll, gibt es dann alles zentral in einem Haus. Mitten in der Stadt im Historischen Rathaus. Dann ist es ein Bürger-Rathaus. Weshalb dort auch eine Vereinsberatung sitzen sollte und im Kaminzimmer ein Seniorenbeirat, ein Stadtelternrat und das Jugendparlament tagen können, die ich etablieren will.

Ist das dann Ihr Beitrag zur Belebung der Altstadt?

Nicht nur. Erst mal muss die Verwaltung in der Innenstadt bleiben, das heißt, eben nicht auf dem Parkplatz gegenüber des Postels in einen Neubau ziehen. Zum anderen kann man die Altstadt durch Ideen der Bürger beleben, die nicht viel Geld kosten. Da geht es um Aufenthaltsqualität – Bänke und Wasserspiele. Außerdem möchte ich einen Start-up-Wettbewerb initiieren. Menschen bewerben sich mit Konzepten für die leer stehenden Altstadtgeschäfte und bekommen im Gegenzug Unterstützung. In welcher Form, behalte ich mir vor, dann zu vertiefen, wenn ich Verantwortung dafür tragen darf.

Sie fordern auf, die Stimmung in der Stadt wahrzunehmen. Was nehmen Sie wahr?

Die Wolgaster lieben ihre Stadt. Wahrnehmung ist dabei altersabhängig. Enthusiasmus entsteht, wenn Bürger von Anfang an bei der Entwicklung und Umsetzung einer Idee dabei sind. Was wir mit dem Brauereiverein erleben, ist großartig und was ich seit 2015 im Postel bei vielen Veranstaltungen erleben durfte, sowieso. Dieses Flair, dieser Hauch von „wir leben und lieben unsere Stadt“ möchte ich überall spüren. Und da hat Wolgast maximales Potenzial – mit dem Peenestrom, Hafen und der Altstadt. Deshalb kandidiere ich ja.

Wenn Sie Bürgermeister werden sollten, welche Aufgabe gehen Sie zuerst an?

Ich will die Verwaltung auf die Bürger ausrichten und fit für die Herausforderungen der Zukunft machen. Dazu motiviere ich die Kollegen. Wir brauchen schlüssige Verkehrskonzepte für alle Verkehrsarten. Ich möchte den Fußverkehr mit Experten genauso neu betrachten, wie Radwegeverbindungen in die Ortsteile und ein Freiraum- und Grünanlagenkonzept, inklusive Überarbeitung des Kleingartenentwicklungskonzeptes.

Haben Sie Verwaltungserfahrung?

Mein Vater war Oberbürgermeister von Nordhausen. Als Unternehmer bin ich ausgesprochen erfahren als Kunde der Verwaltung. Da entwickelt man schon Idealvorstellungen und weiß wie, was, wo geht und gehen könnte. Und für alles, was man selbst noch nicht kennt, gibt es Expertise auf dem freien Markt und gute Partner.

Wo sehen Sie als Touristiker Möglichkeiten der Profilierung für Wolgast?

Jetzt haben wir ja vor allem die Lasten des Tourismus auf Usedom, sprich den Verkehr, zu ertragen. Dank des Modellregion-Projektes wird Wolgast profitieren, beim ÖPNV und als Erholungsort. Ich sehe, wenn die Ortsumfahrung fertig ist, eine große Blüte für diese Stadt. Wir haben dann keine Bundesstraße mehr, sondern können auch selbst Verkehrsprojekte angehen. Und was die Besucher angeht: Die Wolgaster feiern ihre Feste – und die Gäste kommen dazu. Wenn sie es schön finden, kommen sie wieder und das werden sie.

Wirtschaftsstandort Wolgast, wo muss die Entwicklung hingehen?

Wolgast ist ein Dienstleistungsstandort. Beim produzierenden Gewerbe stelle ich mir kleine und mittelständische Unternehmen vor. Aber sie müssen einen Grund haben, hierher zu kommen. Da muss es wie in Anklam eine Einladung vom Bürgermeister geben, der dann fragt, was er machen kann, damit das Unternehmen ansässig wird. Das ist nicht unterwürfig gemeint, sondern serviceorientiert.

Aktuell sieht die Stadt wieder total zugeschmiert aus. Schmierereien an neuen Häusern, an öffentlichen Gebäuden. Sie wollen einen Pakt für Sicherheit mit der Polizei schaffen. Kennt die Polizei die Pläne?

Natürlich habe ich noch nicht mit der Polizei gesprochen. Das steht mir nicht zu. Ich halte aber einen solchen Pakt für wichtig. Wir brauchen dazu die Landesregierung. Vielleicht kann Wolgast Modell-Stadt werden. Es braucht viele Partner, damit der Sicherheitspakt funktioniert. Sagen wir niemals nie, denn letztlich sollen sich die Menschen wohl und sicher fühlen.

Was kann man in Wolgast tun, um junge Familien anzusiedeln?

Es gibt in der Stadt noch Lücken, etwa in der Bahnhofsstraße. In Hohendorf entsteht ein neues Wohngebiet und auch Richtung Tierpark im Tannenkamp gibt es Potenzial. In keinem Fall werden wir intakte Gartensparten für Wohnbebauung opfern.

Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes soll es erstmals ein Kleingartenkonzept geben. Dazu gab es lediglich eine Bestandsaufnahme. Es gibt nirgends einen Beschluss der Stadtvertretung, dass Kleingärtensparten zu Bauland umgewidmet werden sollen. Warum verweisen Sie darauf?

Ja, es gibt keinen solchen Beschluss. Aber es gibt einen öffentlich lesbaren Entwurf eines Kleingartenkonzeptes für Wolgast, den die Leser ernst nehmen. An sich ein totaler Widerspruch und der Beweis dafür, dass diese sogenannte Bestandsaufnahme kommunikativ vollkommen falsch angefasst wurde. Und um das auszuräumen, würde ich mit allen Sparten sprechen und dieses Konzept neu aufstellen und dabei die Leute mitnehmen. Kleingartenwesen hat auch soziale und ökologische Bedeutung.

Welche Orte in der Stadt müssen aufgewertet werden?

Die Gustav-Adolph-Schlucht und die Anlagen – die grünen Lungen Wolgasts. Damit es dort wieder schöner wird, muss seitens der Stadt mehr passieren. Man könnte auch in der Kieskuhle oder, wo jetzt das marode Obdachlosenheim steht, Angebote für junge Leute schaffen – Skaterpark oder Kunstwerkstätten etwa.

Und warum hat Stadtvertreter Martin Schröter nicht die Initiative ergriffen und seine Stadtvertreterkollegen motiviert, das zu beschließen?

Habe ich gemacht, ich hatte einen jungen Mann aus Greifswald, der ein solches Konzept erarbeitet und in der Stadtvertretung vorgestellt hat. Es fand Zustimmung. Man kann da viel entwickeln, auch weil es am Bahnhof liegt und junge Leute aus den Ortsteilen mit dem Zug hierher kommen können. Eine Fahrradwerkstatt ist denkbar und vieles mehr.

Aber die gibt es doch bereits im Jugendhaus?

Das ist gut und wichtig. Deshalb kann es aber doch noch einen zweiten Anlaufpunkt für Jugendliche geben – ein Zentrum. Angebote eben. Jugendliche haben wir genug und eine gesellschaftliche Verantwortung ihnen gegenüber erst recht.

Wagen Sie eine Prognose, wie die Wahl ausgeht?

Das wage ich nicht. Ich empfinde zwar viel Zuspruch, aber den haben auch die Mitbewerber. Viele folgen meiner klaren Kritik an Stefan Weigler, dass er unter seinen Möglichkeiten geblieben ist und die Stadt nicht vorwärtskommt. Ich rechne mit einer Stichwahl und habe meinen Kalender so programmiert, dass ich zwischen Wahl und Stichwahl Werbung für meine Anliegen machen kann.

Zieht Martin Schröter mit seinem Hut ins Rathaus ein?

Natürlich. Wenn ich das Amt innehabe und es der Anlass erfordert, werde ich ihn gern absetzen.

Von Cornelia Meerkatz