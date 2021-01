Wolgast

Gut zwei Jahre ist es her, dass die einstige Oberschule VI an der Wolgaster Hufelandstraße abgerissen wurde. Seither präsentiert sich das Grundstück in Wolgast-Nord als eine triste Ödlandfläche, für die es jetzt jedoch Pläne gibt.

Ulrike Knoll, Leiterin des Fachbereichs für Bauen und Stadtentwicklung, teilt mit, dass die Stadt die Ausschreibung für den Verkauf der Fläche vorbereitet. Und: „Im Bauausschuss besteht Konsens, dass sich dort der Bau eines Pflegeheimes anbietet, weil sich hier auch Synergien mit den Einrichtungen ergeben würden, die sich in unmittelbarer Nähe befinden.“

Anzeige

Im Herbst 2014 wurde in Greifswald in der Einsteinstraße das KerVita Senioren-Zentrum „Boddensegler“ eröffnet. Quelle: KerVita

Tatsächlich gibt es erste konkrete Vorstellungen eines Unternehmens aus Hamburg für die Errichtung und den Betrieb einer großen Pflegeeinrichtung. Während der jüngsten Bauausschusssitzung präsentierte Michael Hora, Geschäftsführer der KerVita Projektentwicklungsgesellschaft mbH, gemeinsam mit Projektleiter Jörn-Hanno Hendrich die Projektidee.

Nächste Einrichtung entsteht zurzeit in Neubrandenburg

Das familiengeführte Unternehmen KerVita betreibt laut Hora deutschlandweit aktuell 17 Senioreneinrichtungen mit etwa 2500 Pflegebetten und über 1500 Mitarbeitern. Hauptsächlich sei KerVita in Norddeutschland tätig und unterhalte Standorte unter anderem in Greifswald, Stralsund, Bergen, Rostock und Schwerin. „Aktuell bauen wir ein Haus in Neubrandenburg, das am 1. Juni in Betrieb genommen werden soll.“

„Eine Generalbaugesellschaft führt die Projekte für uns aus und wir fungieren auch als Betreiber der Einrichtungen“, erläuterte Hora. Auch bilde KerVita sein Pflegepersonal selbst aus, um dem in der Branche bestehenden Personalmangel zu begegnen. Zudem könnten Rückholprogramme genutzt werden, um abgewandertes Personal wieder für eine Arbeit im Nordosten der Republik zu begeistern. 100 bis 120 Arbeitsplätze sollen entstehen. Benötigt würden zum Beispiel Pflegekräfte, Reinigungs- und Küchenpersonal sowie Haustechniker.

Standort bietet mehrere wichtige Vorteile

„ Wolgast wäre für uns der östlichste Standort“, so Hora. Hier könnte ein vollstationäres Pflegeheim mit 120 unterschiedlich großen Einzelzimmern entstehen – eine Größenordnung, die sich gemäß den von KerVita gesammelten Erfahrungen als optimal erwiesen habe. Der U-förmige, vierstöckige Baukörper beanspruche lediglich einen Teil des Gesamtareals, und zwar jenen gegenüber dem Kleeblatt-Center gelegenen Bereich.

So präsentierte sich der Hof des Senioren-Zentrums „Boddensegler“ zur Eröffnung im Oktober 2014. Quelle: Antje Brecht

Dass sich in der Nachbarschaft zum Beispiel Supermarkt, Kindertagesstätte und eine Anlage für betreutes Wohnen befinden, sind laut Projektleiter Hendrich wichtige Standortvorteile. Zudem passe sich das Bauwerk sehr gut in das Gebäudeensemble der Umgebung ein. Auch ein innerer Gartenbereich sei vorgesehen.

Im Bauausschuss stieß die Projektidee auf allgemeine Zustimmung. Vorsitzender Christoph Eigbrecht (BfW-Fraktion) lobte, dass von dem Vorhaben viele Einrichtungen in der Nachbarschaft profitieren würden. „Wenn wir das Grundstück zum Verkauf ausschreiben“, so schlussfolgerte Fachbereichsleiterin Ulrike Knoll auf Nachfrage, „ist damit zu rechnen, dass sich noch andere Bewerber melden werden.“

Von Tom Schröter