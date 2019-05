Kamminke/Lassan

Die Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft betreut den Baltisch-Westfälischen Jakobsweg, der von Swinemünde über Greifswald, Lübeck und Hamburg nach Westfalen führt. In Vorpommern kümmert sich Weg-Koordinator Bernhard Weber um Pilgerherbergen, Wegpaten und eine Optimierung des Wegverlaufes.

„Der Wegverlauf durch Vorpommern ist von Anfang an gut gewesen. Es gibt aber einige Bereiche, die noch verbessert werden können, damit die Via Baltica nicht nur der längste deutsche Pilgerweg ist, sondern auch einer der schönsten“, so Weber. Zuletzt konnte er den Weg in Kamminke verbessern. Pilger, die jetzt von Polen nach Deutschland kommen, werden nun gleich zum Kamminker Hafen gelenkt. Weiter führt der Weg am Strand entlang und durch die Franzosenschlucht zum Radweg nach Garz.

„Das wäre ein echter Premiumweg“

Im Lassaner Winkel gebe es zurzeit zwei Baustellen, über die aber Politik und Verwaltung noch befinden müssten. Einmal gehe es um einen schönen Ersatz für einen Weg von Wangelkow nach Lassan, der regelmäßig untergepflügt wird. Die örtlichen Gegebenheiten scheinen eine Lösung zu ermöglichen.

Birgit Berge als Landschaftsführerin und Bernhard Weber von der Deutschen St. Jakobus-Gesellschaft. Quelle: Bernhard Weber

Die zweite Baustelle sei da schon schwieriger. Das Ehepaar Klaus und Birgit Berge aus Bauer-Wehrland hatte jahrelang mit Nachdruck für eine Wegführung von Lassan aus entlang des Peenestroms zum Bauerberg geworben. Hier hätten aber die örtlichen Gegebenheiten dagegen gesprochen. Birgit Berge hat nun Bernhard Weber und Marcel Falk, den Koordinator des Landkreises für touristische Wege, die aktuelle Situation gezeigt. „Wir waren beide begeistert“, so Weber. Bis auf Höhe Waschow sei bereits im Rahmen einer EWN-Ausgleichsmaßnahme ein guter Weg hergerichtet. „Von dort aus führt dann ein schöner Trampel-Pfad 2,1 Kilometer durch Schilflandschaft und Wald zum Bauerberg. Das wäre ein echter Premium-Weg.“

Weber räumt ein, dass es hier kein offizielles Flurstück gebe, das als Weg gewidmet sei. Auch gebe es ein paar Stellen, die für eine ganzjährige Begehbarkeit hergerichtet werden müssten, wie zum Beispiel eine Querung des Pulowbachs. Weber, der jahrelang im Lassaner Winkel gelebt hat, macht darauf aufmerksam, dass besonders die einheimische Bevölkerung von einem Lückenschluss profitieren würde: „Ich kann mir vorstellen, dass auf dem Bauerberg wieder, wie früher, ein Ausflugslokal entstehen könnte.“

Zweites Projekt: Natur- und Kulturweg nach Papendorf

Zudem entstünde ein exzellenter, schätzungsweise 18 Kilometer langer Rundwanderweg, der auch für Urlauber im Lassaner Winkel und sogar von der Insel Usedom attraktiv wäre. Weber schwebt ein Natur- und Kulturweg vom Lassaner Markt/Rathaus aus über die Kirche St. Johannis, die Stadtmauer und den Milchweg nach Papendorf vor. Hier könnten eventuell die Papendorfer Seen einbezogen werden. Weiter ginge es vorbei am Duft- und Tastgarten nach Pulow mit seinem Großen See, und seiner Handweberei mit Café. Durch das Urstromtal und den Wald führte der Weg weiter zu Hünenbetten und hinab über die Kirche St. Nikolai in Wehrland zum Bauerberg am Peenestrom. Über den besagten Peenestromweg durch Wald, Schilf und Wiesen käme der Wanderer wieder zurück nach Lassan, wo sich nach Holm und Hafen der Kreis schließen würde.

Weber hat sich wegen der beiden Vorhaben an den Bauausschuss der Stadt Lassan gewandt und hofft auf Unterstützung. Weber: „Landschaftlich schöne Wege erfreuen die Seele sowohl der Einheimischen, als auch der Pilger und anderen Urlauber und werben so für die Region.“

Im Jahr 2005 wurde der frühere Polder Waschow renaturiert. Schnell entstand ein flacher See. Verschiedene Sumpfpflanzen haben sich ausgebreitet und auch viele scheue Wasservögel haben das Gebiet seither für sich entdeckt. Quelle: Tom Schröter

Lassans Bürgermeister Fred Gransow ( CDU) ist von den Plänen generell angetan. „Die Idee ist gut, aber durch uns als Stadt nicht umsetzbar“, schränkt er ein. „Erstens gehören uns die betreffenden Grundstücke nicht. Zweitens fehlen uns die finanziellen Mittel für die Umsetzung.“ Außerdem, so merkt Gransow an, handele es sich bei dem Areal zwischen Waschow und Bauerberg um eine Renaturierungsfläche, die noch dazu Bestandteil des Flora-Fauna-Habitats (FFH-Gebiet) der EU und des Naturparks Insel Usedom sei: „Dort kann man nicht einfach eine Schneise durchschlagen.“ Gransow empfiehlt Weber, sich mit der EWN GmbH in Lubmin ins Benehmen zu setzen, in deren Regie die Renaturierung des einstigen Polders Waschow erfolgte.

Tom Schröter und Bernhard Weber