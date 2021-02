Idee aus Wolgast: Pommern-Gedeck macht Appetit auf die Region

Wolgast

Martin Schröter hat einige Zeit lang über der Frage gegrübelt: Was bekomme ich, wenn ich in einer Gaststätte unserer Region ein „Pommern-Gedeck“ bestelle? Nach einer Weile hatte er das Menü zusammen: Frischer Brühkaffee, Blaubeerkuchen mit Streuseln und einen scharfen Schlehenschnaps. „Wichtig war auch“, so betont der Manager des Wolgaster „Postel“, „dass alle diese Genüsse von uns aus Pommern kommen.“

Es ist Schröters Vision, dass es das Pommern-Gedeck als festes Ensemble praktisch in jedem hiesigen Lokal, Bistro und Café gibt und dass es sich als regional-typische lukullische Kombination mit ausgeprägtem Wiedererkennungswert etabliert. Und auch als ebenso eigentümliches Mitbringsel soll das Gedeck auf Reisen gehen, nämlich als Pommernkiste.

Anzeige

Initiative gemeinsam mit dem Verein Pommern-Arche

„Die repräsentative Pommernkiste wurde gemeinsam mit dem Verein Pommern-Arche entwickelt“, erklärt Martin Schröter. Und was verbirgt sich darin? „In der Kiste steckt der im Gutshof Liepen hergestellte Kuchen im Glas, mit Blaubeeren aus der Ueckermünder Heide, eingekocht, haltbar und super lecker. Der Brühkaffee in der Tüte wurde in der Stralsunder Fährstraße geröstet und der Schlehenbrand ist ein Hausschnaps aus Früchten von hier.“ All dies wird kombiniert mit einer praktikablen Filterhalterung aus Porzellan und einer Tasse – passend aus Stettiner Ware.

Zur Haupturlaubssaison 2021 soll im „Postel“ in Wolgast ein Regionalladen mit pommerschen Spezialitäten eröffnet werden. Quelle: Tilo Wallrodt

Ab der zweiten Jahreshälfte soll die Pommernkiste landauf, landab zu haben sein. So auch im Regionalladen, den Martin Schröter zur Haupturlaubssaison 2021 im „Postel“ am Wolgaster Platz der Jugend eröffnen will und dessen Träger der Verein HOP sein wird. Im geräumigen Foyer der alten Post soll es in Pommerns Gefilden produzierte Waren geben – von Jagd & Küstenwild aus Hohensee, vom Landwirtschaftsbetrieb Wolfgramm in Levenhagen, vom Streuobst-Sortengarten Ranzin, dem Hof am Mühlenbach in Lodmannshagen, aus dem Brombeerhaus in Üselitz auf Rügen, vom Stralsunder Ökohof Greenland, vom Grünen Gänsehof Ladenthin in Grambow, aus der Wolgaster Flechtwerkstatt und von vielen Partnern mehr, die sich im Verein Pommern-Arche miteinander vernetzt haben.

Auch Mitglied im Zukunftsrat MV

Im vorigen Jahr wurde Martin Schröter, der auch Vorsitzender des Tourismusvereins Vorpommern ist, von der Landesregierung in den Zukunftsrat MV berufen. Das 49-köpfige Gremium, das sich im Oktober 2020 formiert hat, soll die Weichen für eine nachhaltige und sichere Entwicklung des Landes stellen und dabei konkrete Lehren aus Corona-Krise und Klimawandel ziehen.

„Die Arbeitssitzungen sind wirklich sehr konkret und produktiv. Sehr viele verschiedene Experten sind im Rat vertreten“, schildert der Wolgaster, der sich verstärkend für den pommerschen Landesteil einsetzen will. Denn: „Besonders im Landesteil Vorpommern mit weniger als einem Fünftel einstiger Landesgröße gilt, dass die gesamte Tradition, das Brauchtum und die Geschichte in der Nachkriegszeit 40 Jahre lang als ,revanchistisch’ eingestuft und geächtet wurde.“

Und, so meint Schröter weiter: „ Die behutsame Pflege einer lokalen Zugehörigkeit und regionaler Verbundenheit sollte, neben der Demokratiekompetenz, zu den politischen Leitsätzen des Landes MV gehören. Es fördert das Selbstvertrauen der Menschen und es fördert ihr Glück.“ Ein pommern-typischer Schmaus – als Gedeck oder als Präsent in einer Kiste – ist für den Wolgaster ein kleiner, aber selbstbewusster Schritt auf diesem Weg.

Von Tom Schröter