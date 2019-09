Wolgast

Im Rahmen der Anti-Drogen-Kampagne „Mach um Drogen einen Bogen!“ sucht der Wolgaster Präventionsrat kreative Leute, die einen eigenen Beitrag zu diesem gesellschaftlichen, hochbrisanten Thema leisten möchten. „Schwerpunkt der Kampagne, die mit Hilfe von Crowdfunding finanziert werden soll, sind Beiträge in Form von Plakaten“, informiert Initiator Andreas Keil, Mitarbeiter des Wolgaster Jugendhauses Peenebunker.

„Die Plakate können selbst gemalt oder digital am Computer entworfen und gestaltet werden. Es können aber auch andere Formate, wie zum Beispiel Comics, Gedichte, Lieder oder Filme eingesandt werden“, so Keil. Generell sei alles erlaubt, was gefällt. Einsendeschluss ist Ende Oktober 2019. Die Plakat-Ideen sind bitte zu schicken an: keilandreas@email.de oder per Post an das Jugendhaus in 17438 Wolgast, Am Paschenberg 16. Eventuelle Rückfragen sind persönlich oder unter Telefon 0 38 36/20 59 80 möglich.

Der Wolgaster Präventionsrat wurde Anfang September neu aktiviert, nachdem Andreas Keil einige Monate zuvor in einem Brandbrief via Facebook auf die sich seiner Meinung nach verschärfende Problematik hingewiesen und zu einem wirksamen Gegenlenken auf möglichst breiter Front aufgefordert hatte.

Zur Galerie Aufruf zur Plakat-Aktion gegen Drogen in Wolgast

Gegen Besucher des Jugendhauses, so schilderte Keil in seinem Brief, seien viel öfter als in den Jahren zuvor Hausverbote erteilt worden. Gründe dafür seien Drogen, Alkohol, Gewalt und Sexismus gewesen. Hausverbote seien jedoch keine Lösung, da die Betreffenden sich an Brennpunkten in der Stadt versammelten, wo „gesoffen, geraucht, gekifft und konsumiert wird, als wäre es ein rechtsfreier Raum, wo jeder machen kann, was er will“. Solche Brennpunkte seien die Spielplätze an der Hufelandstraße und am Lustwall und auch die Wolgaster Anlagen.

Mit der Plakat-Aktion will der Initiator die Wolgaster stärker für die Drogenproblematik sensibilisieren. Einige erste Entwürfe sind bereits im Jugendhaus entstanden. Sie dienen als Anregung für weitere Gestaltungsideen.

Von Tom Schröter