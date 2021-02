Ihr kleiner Joey Fiete bestimmt den Alltag von Jessica Strübing

Zinnowitz

Für Jessica Strübing aus Zinnowitz dreht sich die Welt seit dem 30. April in eine andere Richtung. Die 24-Jährige ist nämlich Mutter des kleinen Joey Fiete. Der neun Monate alte Nachwuchs bestimmt den Rhythmus in ihrem leben. Täglich geht sie mit ihm an die frische Ostseeluft, um zu spazieren. „Unsere liebsten Wege sind nach Trassenheide oder Zempin“, sagt die junge Mutter. Die gebürtige Stubbenfelderin heuerte nach dem Schulabschluss als Fachkraft im Gastgewerbe in einem Zinowitzer Hotel an. Die Usedomerin bedauert allerdings, dass sie durch die Corona-Einschränkungen normale Sachen wie das Babyschwimmen leider nicht besuchen kann. „Auch die Krabbelgruppen fallen aus“, sagt sie. Gerne hätte sie sich mit jungen Müttern getroffen, um sich über Windelgrößen, Babybrei und Wochenbett auszutauschen. „Wir versuchen dem Kleinen das Leben so normal wie möglich zu machen.“ Derzeit entdeckt Sohn Joey Fiete, wie man sich aufrichten kann. Lange wirds nicht dauern und er läuft durch die Wohnung.

Von Hannes Ewert