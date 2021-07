Die Kirchplatzschule in Wolgast wurde bereits 1727 als erste öffentliche Stadtschule eingeweiht und ist heute ein Denkmal in der historischen Altstadt. Für die Sanierung des Gebäudes gibt es 2,6 Millionen Euro Städtebaufördermittel. Die Schulstiftung der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland wird das Haus sanieren und dann betreiben.