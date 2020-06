Im Galopp nach Lassan: Die Rückkehr des Pferdemalers

Lassan

Roland Bornmann und Marko Zdunek haben ein Faible für die Lassaner Stadtgeschichte. Ihre Wohnung gleicht einem Heimatmuseum mit Seemannskiste, historischem Mobiliar, Bronzen, alten Fotografien und neuerdings auch fünf wertvollen Bildern – allesamt aus der Hand des bekannten, 1879 in Lassan geboren Malers und Illustrators Alfred Roloff.

Berühmt wurde Roloff besonders durch seine lebhaften Pferde-Darstellungen, konkret mit den Bildern „Pferde im Sturm“ bzw. „Pferde im Gewitter“, die längst nicht nur Kunstfachleuten bekannt sind. „Unsere Begeisterung für Alfred Roloff begann vor rund drei Jahren, als ich im Internet bei Ebay auf sein Gemälde „Pferde vor Gebirgssee“ gestoßen bin. Ein Münchener Auktionshaus bot das Bild damals an“, erzählt Marko Zdunek. Der heute 51-Jährige zögerte nicht lange und kaufte das Bild relativ günstig ein.

„Galoppierende Pferde“ nannte der Lassaner Maler Alfred Roloff dieses beeindruckende Bild. Quelle: Tom Schröter

„Um uns zu vergewissern, ob das Bild wirklich echt ist und tatsächlich von Alfred Roloff stammt, stellten wir es der Expertenkommission der NDR-Sendung ,Lieb & Teuer’ vor. Dort wurde zwar alles zu unserer Zufriedenheit bestätigt“, erzählt der Lassaner. Dass es das Bild trotzdem nicht in die Sendung geschafft habe, hing wohl damit zusammen, dass Roloff in der NS-Zeit Mitglied der Reichskammer der bildenden Künste war und seine Pferde-Bilder auch bei namhaften Nationalsozialisten hoch im Kurs standen.

Pferde auf der Flucht vor Gewitter und Feuer

Es sind die Dynamik und die Wildheit der Pferdeflucht-Szenen vor drohendem Wolkenhimmel oder Feuer, die die Faszination der Roloffschen Bilder ausmachen. Dabei ist es egal, ob der Maler die dahin stürmenden Vierbeiner nun in Öl, Zeichenkohle, oder Aquarellfarben einfing.

Anfang dieses Jahres offerierte ein Auktionator am Bodensee gleich eine ganze Roloff-Kollektion. Und wieder hatten die Lassaner ein glückliches Händchen, wobei diesmal nicht nur rassige Pferde, sondern auch geruhsam weidende Holstein-Kühe ihre Heimreise an den Peenestrom antraten und nun das Wohnzimmer ihrer neuen Besitzer schmücken.

Auch Kühe zählten zu Alfred Roloffs Lieblingsmotiven. Dieses Ölbild trägt den Titel „Weidelandschaft mit Holstein-Kühen“. Quelle: Tom Schröter

Im April folgte schließlich der bisherige Knüller in der kleinen Sammlung, als ein Mann aus Ratingen das Gemälde „Galoppierende Pferde“ veräußerte und Zdunek Himmel und Hölle in Bewegung setzte, um auch an dieses Ölbild zu kommen. „Wie mir der Vorbesitzer erzählte, gehörte dieses beeindruckende Bild zur Roloff-Sammlung eines Herrn, der zeitweise in Kanada wohnte und der mit der Mutter der bekannten Filmemacherin und Autorin Margarethe von Trotta bekannt war, die eine Tochter von Alfred Roloff war“, berichtet Zdunek.

Bruder Otto malte Hamburger Hafenszene

Die Lassaner ließen die Bilder vom Diplom-Restaurator Bertram Lorenz in Libnow bei Anklam restaurieren und neu rahmen, so dass sie jetzt noch besser zur Geltung kommen. Im Haus an der Lassaner Wendenstraße hängt zudem ein Gemälde, das den Hamburger Hafen zeigt, und von Otto Roloff, Alfreds drei Jahre jüngerem Bruder, stammt. Beide Kunstprofessoren arbeiteten künstlerisch eng zusammen und illustrierten zum Beispiel Brehms Tierleben in Fortsetzungsheften.

Wo Licht ist, ist aber bekanntlich auch Schatten: Ein Bild, das trinkende Pferde in einer Landschaft zeigt und auch mit „ A. Roloff“ signiert ist, stellte sich nach dem Kauf als Fälschung heraus. Es handelt sich lediglich um einen auf Hartfaser aufgebrachten Druck, der anschließend gekonnt mit Ölfarbe nachgemalt wurde. Glücklicherweise hielten sich die Kosten in Grenzen, zumal der Verkäufer im Nachhinein noch einen großzügigen Rabatt gewährte.

Von Tom Schröter