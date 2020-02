Im Jahr 1920: Wolgaster Ruderklub hatte 121 Mitglieder

Wolgast

Am 10. Januar 1920, also vor 100 Jahren, lud der Wolgaster Ruderklub im zehnten Jahr seines Bestehens zur Jahreshauptversammlung im „Deutschen Haus“ in der Steinstraße ein. Die Sitzung war gut besucht. Weiter heißt es in dem Sitzungsbericht: „Zunächst wurden der Jahres-Kassen- und der Ruder-Bericht erstattet. Der Klub zählte am Ende des Berichtsjahres 121 Mitglieder. Seine sportlichen Leistungen bestanden in 301 Fahrten mit 3414 Boots- und 10400 Mannschaftskilometern. Dem Vorstande dankte die Versammlung, indem sie ihn durch Zuruf einstimmig wiederwählte.“ Erster Vorsitzender des Vereins war Kaufmann Walter Gentzke.

Von Tom Schröter