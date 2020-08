Insel Usedom

Die Straßenmeisterei Helmshagen/Zempin plant ab Anfang September umfangreiche Reparatur- und Sanierungsarbeiten an mehreren straßenbegleitenden Radwegen auf der Insel Usedom. Wie Straßenmeister Dirk Niemann mitteilt, betrifft dies zum Beispiel den Geh- und Radweg entlang der Landesstraße 266 zwischen Heringsdorf und Ahlbeck. „Hier wird im September damit begonnen, das alte Betonpflaster zu entfernen und durch eine Bitumenbahn zu ersetzen“, so Niemann.

Darüber hinaus solle der an der Bundesstraße 111 von Ückeritz über Neu Pudagla bis Schmollensee verlaufende Radweg teilweise erneuert werden. „Hier haben wir viele Schadstellen durch Wurzelanhebungen“, so Niemann. „Eine neue Asphaltdecke soll aufgebracht werden; außerdem werden seitlich Wurzelsperren angelegt, um ähnliche Schäden künftig zu verhindern.“ Auch der Radweg an der B 111 von Koserow in Richtung Ückeritz und von Schmollensee in Richtung Pudagla und Neppermin weise hier und da durch Wurzelwerk verursachte Schadstellen auf, die gleichsam eine Gefahr für Radfahrer darstellten. Auch an diesen Punkten würden die Schwarzdecke erneuert und Wurzelsperren installiert.

Behinderungen wegen Bauarbeiten

Weitere Arbeiten sind am Radweg vor Ückeritz von Koserow kommend sowie im Bereich Kölpinsee geplant, wo jeweils vorhandenes Betonpflaster gegen Asphalt ausgetauscht werden soll.

„Wegen der Bauarbeiten kommt es zu Behinderungen“, betont der Straßenmeister. Bei längeren Bauabschnitten würden die Radfahrer auf die Straße umgeleitet; ansonsten sei abzusteigen und das Fahrrad an der Baustelle vorbeizuschieben. Die Arbeiten, die von der Firma ASA Bau aus Greifswald ausgeführt werden, würden sich den gesamten Monat September hinziehen. Die Kosten bewegen sich laut Niemann im fünfstelligen Euro-Bereich.

