Im Video: Hier springen Teenies auf der Kurmuschel Zinnowitz rum

Zinnowitz

An Dummheit ist diese Tat wohl kaum zu überbieten: Am Mittwochabend randalierten Jugendliche an der Zinnowitzer Konzertmuschel. Am Freitag kommt heraus, dass einer der Teenager, er nennt sich „denny“, die Tat sogar noch filmte und in den Instant-Messanger-Dienst „Snapchat“ stellte. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend, dass sich gegen 20.30 Uhr Jugendliche auf dem Kurplatz an dem Sitzrondell zu schaffen machten. Als sie Polizei vor Ort war, waren die Jugendlichen weg. Auf Höhe des Bahnhofes trafen sie eine Gruppe an und nahm von jedem die Personalien auf. Alle kommen aus der näheren Umgebung.

Laut Polizeibericht wurden auf dem Kurplatz Holzpfähle aus der Verankerung gerissen, Regenfallrohre demoliert und Glasflaschen zerschmissen. Der Schaden beläuft sich laut Kurverwaltung auf mindestens 1500 Euro. Nun stellt sich heraus, dass auf dem Dach der Konzertmuschel zudem noch die WLAN-Antennen beschädigt und eine Satellitenschüssel aus der Verankerung gerissen wurde.

Auf dem sieben Sekunden langen Snapchat-Video ist zu sehen, dass der „denny“ andere junge Männer dabei filmt, als sie auf dem Dach der Konzertmuschel rumspringen. Zu allem Überfluss postete er dieses Video auch noch in die Welt hinaus.

Jugendliche randalieren an der Zinnowitzer Konzertmuschel

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038 378 / 2790, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

