Heringsdorf

Eine 53 Jahre alte Frau aus der Gemeinde Heringsdorf wurde am Montagnachmittag in Neuhof von der Polizei gestoppt. „Sie fuhr in Schlangenlinien und während der Fahrt würgte sie ihren Motor ab“, so ein Sprecher der Polizei. Die Beamten führten bei ihr einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: 2,71 Promille. Sowohl der Führerschein als auch die Autoschlüssel ihres Mazdas wurden beschlagnahmt. Sie musste anschließend eine Blutprobe abgeben und muss sich nun auf eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefasst machen.

Von OZ