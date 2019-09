Im Wolgaster Hort rücken Alt und Jung zusammen

Wolgast

Als gefragt wird, wer leckere Quarkspeise essen möchte, sagt keiner nein. Mit großen Schüsseln umkreisen die Hortkinder die bunte Kaffeetafel und verteilen ihre frische Kost an ihre Gäste. „Möchten Sie noch etwas mehr?“, fragen sie höflich und erneut füllen sich die kleinen Glasschüsseln.

Den Mädchen und Jungen der Klassen 1 bis 4, die in den ASB-Hort an der Wolgaster Heberleinstraße gehen, macht es erkennbar Spaß, die Seniorinnen und Senioren zu bewirten. Die Quarkspeise mit den Fruchtstücken haben sie zusammen mit ihrer Erzieherin Cindy Bebensee zubereitet. Heute gibt es zudem Kekse, kleine Kuchen, Kaffee und viele dankbare Abnehmer. Zu Besuch sind Wolgaster Senioren, die das Beisammensein mit den Lütten genießen. „Beim Umgang mit den Kindern leben die Alten auf“, meint der frühere Schiffselektrikermeister Manfred von der Wehd (86). „Andererseits freuen sich die Kinder, wenn sie mit einem alten Opa ein bisschen erzählen können.“

„Jung und Alt – passen halt“ heißt das Projekt, das seit März dieses Jahres in den Horträumen des ASB mit Leben erfüllt wird. „ Dina Maltzahn vom Pflegedienst Grimmek hat mich gefragt, ob wir für Rentner, zu denen die häusliche Krankenpflege kommt, einmal monatlich solche gemeinsamen Nachmittage gestalten können“, berichtet Birgit Silvester, Leiterin der ASB-Kita „ Friedrich Fröbel“. Gesagt, getan. Susanne Güldner wurde zur Projektbegleiterin auserkoren und lässt sich jedes mal etwas Neues einfallen.

„Wir haben schon gemeinsam den Wolgaster Tierpark besucht, zusammen kleine Katzen und Füchse genäht, einen Kennenlern- und einen Spielenachmittag veranstaltet und eine Schifffahrt mit dem ‚Stralsunder‘ unternommen“, berichtet Susi Güldner. „Es ist ein stetiges Geben und Nehmen. Die alten Leute sind bei uns zu Besuch und sie erzählen den Kindern Geschichten aus der Zeit, in der sie selbst klein waren.“

Auch Ingrid Schönfeld (rechts) und Klaus Steffen kommen regelmäßig zu den monatlichen Treffen mit den Wolgaster Hortkindern. Quelle: Tom Schröter

Margot Bünning (76) schwärmt noch vom Spielenachmittag. „Wir haben gewürfelt und Schwarzer Peter gespielt und hatten viel Spaß miteinander“, schildert die Wolgasterin, die ebenso Stammgast ist wie Klaus Steffen, der früher als Schaltwart auf der Peene-Werft arbeitete. „Ich wohne alleine und bin froh, hier mit anderen gemütlich zusammenzusitzen und zu schnacken“, erklärt der 74-Jährige, der viel in der Stadt spazieren geht und am liebsten am Brunnen an der B 111/Ecke Hufelandstraße ein Päuschen macht.

Während es sich die gemischte Gruppe gut gehen lässt, ertönt Musik von alten CDs, die das betagte Publikum mitgebracht haben. „Heute hören wir Lieder aus ‚Der goldene Notenschlüssel‘ und von den Kastelruther Spatzen“, verkündet Susi Güldner. Den Kindern gefällt’s. Und weil heute auch Tanzen auf dem Programm steht, drehen sie in dem großen Raum bald ihre Runden – nach Omas Melodien und völlig ungeniert.

Die nächsten Treffen sind schon in Vorbereitung. So sollen eine gemeinsame Einkaufsfahrt nach Greifswald und ein Theaterbesuch in der Vorweihnachtszeit organisiert werden. Und auf Vorschlag der Kinder geht es zu Karls Erdbeerhof nach Koserow. Die Fahrkosten werden über das Bundesprogramm „Demokratie leben“ bestritten, an dem die Stadt Wolgast seit Jahren teilnimmt.

Die Veranstaltungsreihe sei eine willkommene Abwechslung im Alltag, findet auch Ingrid Schönfeld (81). Die Wolgaster Seniorin hat auch gleich noch eine Idee parat: „Die Plastetüten sollen doch weg, weil sie die Umwelt belasten“, sagt sie. „Wir könnten wie früher hübsche Stoffbeutel nähen, die man immer wieder verwenden kann. Eine Nähmaschine habe ich zu Hause.“

Von Tom Schröter