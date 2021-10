Greifswald

Seit einigen Wochen ist immer wieder die Rede von dem RS-Virus, das besonders für Säuglinge und Frühchen gefährlich werden kann und gerade die Runde machen soll. Volle Kinderarztpraxen und mehrere Stunden Wartezeit mit den Kleinen sprechen zumindest dafür, dass „gerade etwas rumgeht“, wie es heißt. Doch was ist dieses „etwas“ und wieso geht es gerade jetzt rum?

Zunächst: Das RS-Virus bedeutet ausgeschrieben „Respiratorische Synzytial-Virus“. Die Ansteckungszeit beträgt im Schnitt fünf Tage. Erkrankte Personen haben mit dem Virus zwischen drei und acht Tagen zu kämpfen. Wie sich die Infektion äußert, kann variieren. Es reicht von einer einfachen Atemwegsinfektion bis – in Extremfällen – zu einer schweren beatmungspflichtigen Erkrankung der Lunge.

Erkrankte husten viel, in seltenen Fällen kann eine Erkrankung mit dem RS-Virus sogar keuchhustenähnliche Ausmaße annehmen. Im Verlauf beginnt die Krankheit in aller Regel mit Schnupfen, leichtem Husten und wandert dann die Atemwege nach unten. Oft wird der Husten produktiver, also mit mehr Auswurf, bis die Krankheit dann nachlässt. Klingt wie jede normale Erkältung, die man sich in der kalten Jahreszeit einfangen kann.

RS-Virus ist meldepflichtig bei Behörden

Trotzdem ist eine Infektion mit dem RS-Virus meldepflichtig. Das bedeutet, Ärzte müssen die Information an das Gesundheitsamt weiterleiten. Das Lagus – besonders bekannt durch die täglichen Corona-Meldungen in Mecklenburg-Vorpommern – pflegt eine wöchentlich aktualisierte Liste mit meldepflichtigen Infektionskrankheiten. Das Norovirus ist dort genauso zu finden wie die Grippe oder zum Beispiel Pneumokokken. Und eben auch das RS-Virus.

Denn es kann für Frühgeborene oder kleine Säuglinge zur echten Gefahr werden. Die Krankheit dauert länger, verläuft schwerer und kann in einigen Fällen zur Beatmung führen.

Besonders aufsehenerregend ist nun, dass sich das Virus scheinbar gehäuft in Vorpommern-Greifswald und nur dort verbreitet. Mit Ende der 40. Kalenderwoche am 10. Oktober (dem aktuellsten Erhebungsstand) gab es 66 Fälle. Mehr als in den beiden Vorjahren zusammen und das nur in Vorpommern-Greifswald. Während es 2020 gar keine Fälle gab, wurden 2019 nur 7 gemeldet. Wieso nun die Häufung.

Greifswalder Kinderarzt: RS-Virus tritt nicht gehäuft auf

Andreas Michel ist Kinderarzt in Greifswald und gibt Entwarnung. Das RS-Virus ist keine neue Entdeckung, sondern weithin bekannt. „Ein großer Teil aller Infektionen bei Kindern werden durch das RS-Virus ausgelöst“, erklärt der Mediziner. Natürlich spiele auch die Zeit der Pandemie eine Rolle. Die Kinder waren lange nicht in der Schule oder trugen Masken. Gleiches gilt für die Mütter. Die so wenig abgehärteten Immunsysteme sind anfälliger für andere Viren, die gerade in dieser Jahreszeit grassieren.

Doch woher kommen die hohen Infektionszahlen mit dem RS-Virus? Tatsächlich hängt auch das mit dem Coronavirus zusammen – wenn auch indirekt. Das Labor, das in Vorpommern-Greifswald auch die Corona-Abstriche untersucht, habe den Kinderärzten angeboten, auch auf Grippe und RS-Virus zu testen. Aus Interesse habe man zusagt, erklärt Michel.

Die Zahlen hätten die Mediziner interessiert, weil sie sonst nur selten erhoben werden. „Wir haben es jetzt halt vermehrt nachgewiesen, weil wir vermehrt getestet haben. Das bedeutet aber nicht, dass es in den Jahren vorher nicht auch schon da war. Man hat so viel gefunden, weil so viel getestet worden ist“, so Michel. Entsprechend gingen deutlich mehr Meldungen als in den vergangenen Jahren an das Lagus. Das bedeutet jedoch nicht, dass das RS-Virus gerade jetzt auf dem Vormarsch ist.

Kitas sind verunsichert von Meldungen

Ein Test sei im Normalfall in einer Kinderarztpraxis unüblich. „Die Tests sind teuer und ändern für gewöhnlich nichts an der Behandlung und dem Verlauf.“ Runterspielen will Michel die Krankheit aber nicht. Gerade bei Säuglingen und Frühchen sei ein Test sinnvoll. Bei ihnen kann eine Infektion zu einer schweren Bronchitis oder einer Lungenentzündung führen.

So erklären sich jedoch auch die vollen Wartezimmer in den Kinderarztpraxen. Es wird kalt, die letzten Tage waren nass. Für diese Jahreszeit sei es absolut typisch, dass die Kinder sich wieder mehr erkälten - wenn nicht gerade Lockdown sei, meint Michel. Nur aus dem Interesse der Mediziner ist nun ein Problem geworden – die Kitas sind verunsichert und wollen, dass die Kinder getestet werden. Das sei jedoch vor allem teuer und nicht unbedingt notwendig.

Von Philipp Schulz