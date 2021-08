Immer mehr Impfdurchbrüche in Vorpommern-Greifswald: Das steckt dahinter

Greifswald

Das ist eine neue Entwicklung im Kreis Vorpommern-Greifswald: Der Anteil der vollständig geimpften Personen unter den Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, steigt an. Wie Dietger Wille, stellvertretender Landrat von Vorpommern-Greifswald mitteilt, sind mittlerweile 25 bis 30 Prozent der Coronapositiven vollständig geimpft.

Bei zuletzt 55 Infizierten im Landkreis sind das bis zu 16 Personen. „Das sind doch erstaunlich viele“, sagt Wille. Der Trend ist dabei leicht steigend. Seit dem 20. Juli sind 40 vollständig geimpfte Personen an Corona erkrankt. Das entspricht 18,9 Prozent der Infizierten.

Entwicklung war erwartbar

Trotz vollständiger Impfung an Corona zu erkranken, das verunsichert einige. Fühlen sich immunisierte Personen zu unrecht sicher vor dem Virus? „Nein“, sagt der Greifswalder Hygiene- und Coronaexperte Professor Nils-Olaf Hübner. Diese Entwicklung sei normal und erwartbar gewesen. „Mit zunehmender Durchimpfung steigt der Anteil der Geimpften an den Erkrankten. Das hat schlicht damit zu tun, dass es immer weniger oder keine Ungeimpften mehr gibt, die erkranken können“, erklärt der Wissenschaftler der Universität Greifswald.

Zudem steige derzeit die Inzidenz insgesamt und damit auch die Wahrscheinlichkeit zu erkranken. In Vorpommern-Greifswald liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 37,3 (Stand Dienstag, 15.18 Uhr).

Impfung senkt Wahrscheinlichkeit zu erkranken

„Die Impfung senkt sehr deutlich die Wahrscheinlichkeit zu erkranken – aber eben nicht auf null. Aber auch für die, die trotz Impfung erkranken, ist die Impfung ein Segen: Der Schutz gegen die schwere Erkrankung durch die Impfung ist – auch bei Delta – sehr gut“, so Hübner weiter.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nichtgeimpfte infizieren sich zwölf Mal häufiger

Wenn man im Landesdurchschnitt alle geimpften Personen betrachtet, sind innerhalb dieser Gruppe derzeit fünf Prozent positiv auf Corona getestet worden. Das führt der Rostocker Coronaexperte und Berater der Landesregierung, Doktor Emil Reisinger, aus. In der Gruppe der ungeimpften Personen liegt die Inzidenz bei 60. Heißt: Ein Nichtgeimpfter infiziert sich zwölf Mal häufiger als ein Geimpfter.

Wie Dietger Wille erklärt, gibt es in der Gruppe der geimpften Infizierten in Vorpommern-Greifswald bisher keine Häufung bei einem bestimmten Impfstoff. Die Infizierten wurden in etwa zu gleichen Anteilen mit den Biontech, Astrazeneca, Johnson&Johnson sowie Moderna immunisiert.

Keine eindeutigen Studien zur Virenlast bei Geimpften

Fakt ist jedoch auch, dass bislang wissenschaftlich nicht belegt ist, ob eine geimpfte Person, die trotzdem erkrankt, weniger Kontakte infiziert. Den größten Schutz bietet die Impfung, indem sie die Wahrscheinlichkeit der eigenen Infektion senkt. „In welchem Maß die Impfung darüber hinaus die Übertragung des Virus weiter reduziert, kann derzeit nicht genau quantifiziert werden“, heißt es hierzu auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts.

Laut Medienberichten des Tagesspiegels und der Frankfurter Rundschau geht die britische Gesundheitsbehörde Public Health England davon aus, dass Geimpfte bei der Delta-Variante eine ähnlich hohe Virenlast haben wie Ungeimpfte. Eine andere Studie aus Singapur weist darauf hin, dass die Viruslast bei Geimpften schneller sinkt und die Viren selbst weniger infektiös sind. Heißt: Die Wissenschaft ist bei diesem Thema noch uneins, es bedarf weiterer Studien.

Auch Geimpfte sollen Maske tragen

Da Geimpfte selbst erkranken können und auch Viren übertragen, empfiehlt die Ständige Impfkommission auch allen Immunisierten, die allgemeinen Schutzmaßnahmen wie Maske tragen, Desinfizieren, Abstand halten und Lüften einzuhalten. Das RKI hält es zudem für sinnvoll, dass auch Geimpfte mit leichten Symptomen einen PCR-Test zur Kontrolle machen.

Ein Studie aus Israel zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, trotz Impfung an Corona zu erkranken, deutlich höher ist, wenn Vorerkrankungen vorliegen, wie beispielsweise Bluthochdruck, Diabetes, Krebs, ein Herz- oder Lungenleiden.

Von Katharina Degrassi und Philipp Schulz