Immer mehr Polen fordern die Grenzöffnung

Swinemünde

Ein warmes und sonniges Wochenende genügte, um die Menschen in Scharen an die Ostsee zu locken. Offenbar haben viele keine Angst vor der Pandemie. Nicht selten wurden Sicherheitsvorschriften ignoriert. Sowohl in Swinemünde als auch in Misdroy und anderen Küstenstädten war das zu beobachten. Viele Ausflügler trugen keinen Mundschutz, obgleich es am Strand und auf der Promenade recht voll war.

Derlei Bilder dürften die Regierung in Warschau nicht begeistern. Sie können die Lockerung der Beschränkungen verzögern, einschließlich der Grenzöffnung, nach der die Urlauberorte in Westpommern so verzweifelt streben.

90 Prozent der Kunden kommen aus Deutschland

Die Situation an der Grenze wird immer angespannter. An den Grenzübergängen fordern immer mehr Menschen die Öffnung. Die bislang größte Manifestation in Swinemünde, die am 8. Mai am Grenzübergang Ahlbeck-Swinemünde stattfand, versammelte fast 200 Bürger. Unter ihnen waren nicht nur Hoteliers, sondern auch Händler des Grenzmarktes an der Wojska Polskiego Straße, Taxifahrer und ihre Familien.

„Viele Unternehmen, die die Grundlage der Tourismuswirtschaft in Westpommern bilden, werden aufgrund der Marktbesonderheit, der Lage und hauptsächlich wegen der ausbleibenden Touristen trotz der Lockerung der Beschränkungen keine Tätigkeit aufnehmen können. Der Grund dafür ist die geschlossene Grenzen, insbesondere zu Deutschland, woher rund 90 Prozent unserer Kunden kommen“, erklärt Roman Kucierski, Geschäftsführer des „Hamilton Hotels“ in Swinemünde.

Steuern müssen weiter gezahlt werden

Unternehmer aus Swinemünde verlieren ihre Geduld und sind der Meinung, dass sie ohne Hilfe des Staates und bei geschlossener Grenze nicht länger existieren können. „Bald sind wir drei Monate ohne Arbeit. Was sollen wir als nächstes tun? Niemand kann uns eine Antwort geben. Wir haben noch niemanden entlassen. Wir wurden aufgefordert, unsere Hotels zu schließen, aber man verlangt Steuerzahlungen von uns! Jetzt können wir Gäste empfangen, aber niemand möchte zu uns kommen, wenn keine Swimmingpools, Spa-Bereiche und andere Attraktionen zugänglich sind“, sagte Grzegorz Dobosz, einer der Demonstranten.

Ein Aufruf zur Grenzöffnung wurde von über 150 Hoteliers unterzeichnet. Er wird an den polnischen Premierminister, an die Abgeordneten und Senatoren geschickt. Ein Schreiben, in dem die Situation und der Wille zur Öffnung für den grenzüberschreitenden Verkehr auf der Insel Usedom beschrieben werden, wird auch an die Behörden der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg weitergeleitet.

Auch Heringsdorfer Gemeindevertreter fordert Grenzöffnung

Die erste Unterstützungsreaktion zu den Bemühungen der Swinemünder sind bereits zu hören. Sebastian Antczak, Mitglied der Gemeindevertretung im Ostseebad Heringsdorf ist der Ansicht, dass die Grenze so bald wie möglich geöffnet werden sollte. „Es ist unsere gemeinsame Insel, auf der beide Seiten voneinander leben. Die deutsche von der polnischen und umgekehrt. Wir leben gemeinsam vom Tourismus. Die Fallzahlen von Corona sind mittlerweile so gering, dass man die Grenze wieder öffnen sollte“, macht Antczak deutlich.

Ähnlich wie unlängst bei einem Feuerausbruch im Grenzbereich bei Kamminke, wo die Feuerwehr aus Polen und Deutschland gemeinsam das Feuer löschten, „sollten wir nach der Grenzöffnung gemeinsam unsere Insel wiederbeleben, ohne Grenzen“. Nicht zu vergessen sei, dass auch das Gesundheitssystem von der deutsch- polnischen Zusammenarbeit sehr stark profitiere, so Antczak.

Wird Tourismusbranche in Swinemünde überleben?

Aneta Zdybel, eine Stadträtin aus Swinemünde, fordert den Präsidenten Janusz Zmurkiewicz zum Gespräch in dieser Angelegenheit auf. „Es sollte ein deutsch-polnischer Informationspunkt zu Problemen im Zusammenhang mit der geschlossenen Grenze gegründet werden, der grenzüberschreitende Verkehr diagnostiziert und eine gemeinsame Werbung entwickelt werden“, sagt Zdybel.

Und wann kann die Grenze zu Deutschland geöffnet werden? Optimistische Szenarien gehen davon aus, dass dies im Juni geschehen kann, aber es wird auch von Juli gesprochen. Alles hängt von der Anzahl der Infektionen ab. Derzeit sind alle Flüge von und nach Polen ausgesetzt. Ab dem 18. Mai sollen Gastronomieeinrichtungen wieder öffnen, Friseure und Kosmetikerinnen werden ebenfalls ihre Arbeit aufnehmen können.

Wird die Tourismusbranche in Swinemünde überleben? „Ende Mai werden wir als Unternehmer gezwungen sein, Massenentlassungen vorzunehmen und den Betrieb einzustellen, wenn sich die grenzüberschreitende Politik bis dahin nicht ändert“, macht Hotelier Roman Kucierski deutlich.

Von Radek Jagielski