Usedom

Die ersten Störche sind auf Usedom gelandet! Der Storchenvater Heinz-Martin Eggebrecht aus Gothen freut sich, dass die Tiere wieder auf die Insel gefunden haben. Ob sie ihren Stammhorst aufsuchen werden, könne er im Voraus nicht sagen, aber er hoffe auf ein gutes Storchenjahr – in den vergangenen Jahrzehnten ist der Nachwuchs der Weißstörche in den Altkreisen Wolgast und Greifswald immer weiter zurückgegangen.

Das hat verschiedene Gründe, führt Bernd Schirmeister aus. Er engagiert sich ehrenamtlich beim Nabu Regionalverband der Insel Usedom, das auch die Storchenhorste auf Usedom betreut. Dass die Störche wie in diesem Jahr erst spät aus dem Süden zurückkehren und somit weniger Zeit haben, die Brut großzuziehen, bis es wieder in das Winterquartier geht, ist einer der Gründe. Auch in diesem Jahr rechnet der Hobby-Ornithologe damit, dass es weniger Brut gibt, weil noch nicht alle am Ziel angekommen sind.

Bruterfolg auf Usedom zeitweise nur noch einstellig

Wie drastisch sich die Storchenpopulation im Altkreis Wolgast verändert hat, zeigt die Statistik. 2007 zählten die Storchenbeauftragten im Altkreis 43 Junge in 17 Horsten. Zehn Jahre später gab es nur noch 17 Jungtiere in sieben belegten Horsten. „Seit 2019 ist der Bruterfolg nur noch einstellig“, sagt Schirmeister. Im vergangenen Jahr gab es ein leichtes Aufatmen: 18 junge Weißstörche sind auf Usedom und der Umgebung groß geworden. „Natürliche Schwankungen gibt es immer“, erklärt Bernd Schirmeister. „Aber die grundsätzliche Tendenz geht nach unten.“

Im Altkreis Greifswald, der sich von Gristow über Dersekow bis nach Gützkow erstreckt, sieht es ähnlich aus: Im Jahr 1997, als mit der Erfassung der Störche begonnen wurde, wurden noch über 50 Brutpaare gezählt. Nun hat sich die Zahl um fast die Hälfte reduziert. Letztes Jahr wurden 25 Jungvögel aufgezogen, 1997 waren es noch 119, sagte Frank Tetzlaff, hauptberuflich Cheftierpfleger im Greifswalder Tierpark, zum Ende der vergangenen Saison.

Ein großes Problem für die Weißstörche wird laut Bernd Schirmeister deutlich: „Die Landschaft hat sich in den vergangenen rund 30 Jahren deutlich verändert“, sagt er. Durch die intensive Nutzung von Grünflächen sowie das Trockenlegen verschiedener Gebiete gebe es weniger Insekten – somit auch weniger Nahrungsangebot für die Weißstörche. Wenn die Wiesenflächen und Gräben darum herum nicht feucht seien, gäbe es keine Heuschrecken, Schnecken oder Amphibien, die von den Störchen gefressen werden können. „Wenn sie gerade mal sich selbst satt bekommen, werden sie sich nicht um Nachwuchs kümmern“, sagt er.

Müll und Stromleitungen werden Jungstörchen zum Verhängnis

Er möchte damit nicht die Arbeit der Landwirte schlecht reden, betont er. Es sei schließlich alles legal und sie müssten auch ertragreich und wirtschaftlich arbeiten. „Dennoch wünsche ich mir, dass mehr Wasser in der Landschaft gehalten wird, damit auch die anderen Tiere einen Lebensraum haben und ein Weg gefunden werden kann, bei dem verschiedene Interessen berücksichtigt werden.“

Bernd Schirmeister: „Wir hatten mal einen Jungvogel, der sich in einem Netz verheddert hat und deswegen nicht richtig wachsen konnte. Seine Flügel waren eingeschnitten und er hat es leider nicht geschafft.“ Quelle: Gert Nitzsche

Und ein entscheidendes Problem gibt es bei den Jungstörchen noch: Bei den ersten Flugversuchen bleiben einige Tiere in Stromkabeln oder Zäunen hängen. Und auch auf dem Weg in den Süden – in Polen oder Bulgarien - komme das häufiger vor. Garne und Netze, Müll, der in der Umwelt liegt, würden die Störche beim Nestbau verwenden – für die jungen Tiere kann das zum Verhängnis werden. „Wir hatten mal einen Jungvogel, der sich in einem Netz verheddert hat und deswegen nicht richtig wachsen konnte. Seine Flügel waren eingeschnitten und er hat es leider nicht geschafft“, bedauert der Vogel-Freund.

Ostzieher haben gefährlichere Route

Auffallend ist außerdem, dass bundesweit die Zahl der Weißstörche zunimmt, jedoch im Osten des Landes rapide sinkt. Auch dafür hat der Hobby-Ornithologe eine mögliche Erklärung. Die Störche setzen sich aus zwei Populationen zusammen, die unterschiedliche Überwinterungsquartiere und Flugrouten haben. Während die Westzieher über Spanien ins Winterquartier ziehen, fliegen die Ostzieher – zu denen die meisten in Vorpommern gehören – über den Bosporus und die Sinai-Halbinsel nach Ost- und Südafrika.

„Die Westzieher überwintern oft schon in Spanien und fliegen nicht weiter nach Afrika. Sie finden dort Nahrung auf Müllplätzen und haben dementsprechend eine kürzere und sichere Route zurück in den Norden.“ Die Ostzieher hingegen sind einigen Gefahren ausgesetzt und haben eine längere Route vor sich. In einigen südlichen Ländern werden die Vögel eingefangen und gegessen oder aus Spaß abgeschossen, schüttelt Schirmeister den Kopf. Und auch in Afrika wird das Nahrungsangebot für die Störche durch Dürren und Einsatz von Pestiziden knapper.

So sollen wieder mehr Störche auf die Insel kommen

Es werde einiges getan, damit der Storch wieder mehr in der Region brütet. „Nistplätze sind genug vorhanden“, sagt er und verweist darauf, dass Horste ersetzt wurden, wenn sie beispielsweise durch einen Schuppenabriss weg mussten. Und in Westklüne haben Nabu, Stiftung Perspektive Usedom und der Tierrettung Greifswald kürzlich einen Horst getauscht, nachdem dieser seit einigen Jahren nicht mehr besetzt wurde.

„Es war schön anzusehen, dass sich ein großer Teil des Dorfes dafür einsetzt, dass die Störche ihr Zuhause wieder in Westklüne annehmen“, schreibt Ralf Wehner von der Stiftung Perspektive Usedom zu der Aktion. Alle Beteiligten hoffen, dass es in den kommenden Jahren wieder mehr Storchennachwuchs auf Usedom gibt. Denn: „Sonst bleiben ja auch die Babys aus“, scherzt Bernd Schirmeister.

Von Stefanie Ploch