Wolgast/Koserow

Sie sollen vor allem älteren und nicht mehr mobilen Menschen lange Anfahrtswege mit Bus und Bahn ersparen: Die Außenstellen des Impfzentrums Greifswald. Eingerichtet werden sollen sie in Wolgast und Koserow und in Anklam. Auch das Impfzentrum in Pasewalk erhält drei dieser Außenstellen in Ueckermünde, Penkun und Strasburg (Uckermark).

In Wolgast wird sich die Außenstelle des Impfzentrums im Sportforum befinden. Das bestätigte am Mittwoch Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) auf Nachfrage. Zuvor sei auch das Existenzgründerzentrum eine Option gewesen. „Aber im Sportforum passen die Bedingungen viel besser“, sagt Weigler. Viel besser deshalb, weil der Landkreis, der die Außenstellen einrichtet und betreibt, bestimmte Anforderungen an die Räumlichkeiten gestellt hat. So müssen genügend Räume in entsprechender Größe vorhanden und alles barrierefrei sein. Es muss Parkmöglichkeiten geben und in der Nähe sollen sich Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs befinden.

Barrierefreie Räume, Parkplatz und Bushaltestelle in der Nähe

„All das ist beim Sportforum gegeben. Wir haben dort Kabinen zum Impfen, einen Wartebereich, Beratungsräume. Der Parkplatz ist groß genug und in der Heberleinstraße hält der Bus“, erklärt der Bürgermeister. Geimpft werden sollen Bürger aus Wolgast und dem Umland sowie aus dem nördlichen Teil der Insel Usedom. Wenn alles anläuft, können mit den beiden Impfstrecken, die aufgebaut werden, bis zu 1000 Menschen pro Woche geimpft werden. Die Impfungen selbst werden mobile Impfteams der Unimedizin Greifswald an zwei Tagen in der Woche vornehmen.

Ähnlich wird der Ablauf in Koserow sein, wo sich die Außenstelle des Impfzentrums in den Räumen der Gästeinformation direkt hinter der Kurverwaltung befinden wird. Wie Koserows Bürgermeister René König sagte, seien auch im Bernsteinbad alle Vorbereitungen getroffen. „Es kann eigentlich losgehen“, so das Gemeindeoberhaupt.

Senioren wollen keine Tagesreise nach Greifswald machen

Mit den ersten Impfungen in Wolgast und Koserow wird es dennoch dauern. Grund dafür ist der fehlende Impfstoff. Erst wenn genügend Impfstoff in MV vorrätig ist und neben den Impfzentren auch die Außenstellen beliefert werden können, macht der Betrieb Sinn. Nach Einschätzung von Stefan Weigler sollten sich Impfwillige nicht vor April Hoffnung machen, denn auf die Menge des angelieferten Impfstoffs hat der Kreis keinen Einfluss.

Die Einrichtung der Außenstellen wird von Senioren sehr begrüßt. Berndt Babek, 81 Jahre alt, wohnt in Zinnowitz. Er berichtet: „Ich habe am Donnerstag meinen Ersttermin in Greifswald. Dann muss ich zum zweiten Termin noch einmal dorthin fahren. Mir wäre es natürlich viel lieber gewesen, wenn es eine nähere Impfmöglichkeit gegeben hätte. Die Außenstellen hätte man viel früher einrichten sollen, das sollte doch möglich sein. Denn für einen älteren Menschen sind diese Fahrten beschwerlich.“

Auch Dieter Fürhoff (82 Jahre) aus Heringsdorf wartet schon sehnsüchtig auf einen Impftermin. Noch ist sein Buchstabe aber nicht dran. „Ich habe gerade beim Lagus angerufen, aber keine Auskunft zu einem Termin erhalten. Es muss eine Selbstverständlichkeit sein, eine Impfmöglichkeit in der näheren Umgebung auf der Insel oder in Wolgast zu schaffen“, findet er.

Umsteigen für Ältere beschwerlich

Gegenwärtig müssen alle Menschen von der Insel Usedom sowie aus Wolgast und dem Umland, die einen Impftermin erhalten haben, nach Greifswald fahren. Das Impfzentrum befindet sich in der Brandteichstraße. Wer ohne Auto dorthin gelangen möchte, muss mit Bus oder Bahn anreisen und dann noch einmal in einen Stadtbus umsteigen. Das wissen viele der älteren Menschen nicht. Zudem: Von Ahlbeck auf Usedom ist man so locker einen dreiviertel Tag lang unterwegs. Deshalb sollen die Außenstellen nun Abhilfe schaffen und den Senioren weite Wege ersparen.

Von Cornelia Meerkatz