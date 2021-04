Heringsdorf

Am Samstag findet in der Ostseetherme Ahlbeck ein Sonderimpftag statt. Verimpft wird ausschließlich der Wirkstoff von AstraZeneca. Geimpft wird von 9 bis 19 Uhr auf drei Impfstraßen mit drei mobilen Impfteams. Entsprechend der am Mittwoch vom Gesundheitsministerium in Schwerin getroffenen Entscheidung, die Beschränkungen für diesen Impfstoff generell aufzuheben, werden die impfwilligen Bürger ohne Altersbeschränkung und Priorisierung geimpft. Personalausweis sowie Impfpass sind zum Termin mitzubringen. Vor der Impfung erfolgt ein ausführliches Aufklärungsgespräch mit einem Arzt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Aktion in Heringsdorf stehen exakt 600 Impfdosen zur Verfügung. Entsprechend werden an die Impfwilligen vor Ort in der Ostseetherme 600 Impfmarken ausgegeben. Bürger, die keine Marke zugeteilt bekommen, können auch nicht geimpft werden. Auf diese Weise wird vermieden, dass Impfwillige anstehen und warten, aber ohne Impfung nach Hause gehen müssen.

Von OZ