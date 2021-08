Impfen am Strand: Jetzt in den Kaiserbädern auf Usedom

Heringsdorf

Das Impfen am Strand geht weiter: Nachdem sich Bürgerinnen und Bürger am Strand von Lubmin einen Piks abholen konnten, ist das in der kommenden Woche in den Kaiserbädern möglich. Dafür werden mobile Teams in einem Zelt direkt neben der jeweiligen Seebrücke am Strand Impfungen anbieten. Spaziergänger und Badegäste können so den Impfschutz mit dem Strandbesuch verbinden, heißt es von einem Kreissprecher.

Die „Immunisierung to go“ erfolgt am Montag (9.8.) in Bansin, am Dienstag in Heringsdorf und am Mittwoch in Ahlbeck – jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr.

Zudem geht die Impftour über die Dörfer weiter: Geimpft wird am Montag in Buggenhagen und Jamitzow, jeweils im Gemeindehaus, von 10 bis 17 Uhr und am Donnerstag (12.8.) in Krummin und Neeberg, ebenfalls im Gemeindehaus von 10 bis 17 Uhr. Geimpft wird wahlweise mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder von Johnson&Johnson. Impfwillige sollten ihren Personalausweis und ihren Impfpass dabei haben.

Zusätzlich bleiben die Angebote des Impfens ohne Termin an den Impfzentren in Greifswald und Pasewalk sowie im Volkshaus Anklam und im Schnelltestzelt am Greifswalder Fischmarkt bestehen.

Von Henrik Nitzsche