Impfpflicht in der Pflege: Wie hoch ist die Quote in den Einrichtungen auf Usedom?

Zinnowitz/Koserow

Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Eine Schwäche des Zinnowitzer Unternehmers Holger Preusche ist nach eigenen Angaben, dass er nicht „nein“ sagen kann. Schon in der Kindheit lernte er, für alles eine Lösung zu finden, anstatt das Vorhaben gleich abzulehnen. Preusche betreibt seit knapp 30 Jahren sowohl einen Pflege- als auch einen Fahrdienst im Inselnorden, um vor allem hilfebedürftige Menschen im Alltag zu versorgen.

Hilfe beim Haushalt, bei der morgendlichen Dusche oder auch bei der Behandlung stehen an der Tagesordnung. Doch bald wird Preusche sich daran gewöhnen müssen, auch mal „nein“ sagen zu müssen, wenn es keinen mehr gibt, der die Pflege der älteren Menschen übernehmen kann.

Einrichtungen müssen Impfstatus abfragen

Ab 16. März gilt die Corona-Impfpflicht für medizinisches Personal und in Pflegeberufen. Wer bis dahin nicht vollständig geimpft ist, setzt womöglich seinen Job aufs Spiel. Die Einrichtungen müssen den Impfstatus der Beschäftigten abfragen und die Ungeimpften ans Gesundheitsamt melden. Dort soll nach einer Einzelfallprüfung entschieden werden, ob eine Person weiterarbeiten darf oder nicht.

Bei Preusche sind es rund 20 Prozent des Personals, die noch keine Corona-Impfung haben. „Das Thema Corona begleitet uns alle von morgens bis abends. Dann fällt ein Mitarbeiter aufgrund der Omikron-Variante aus, weil er sich infiziert hat, dann sitzt eine andere Kollegin in Quarantäne, weil ihr Kind sie angesteckt hat. Großen Spaß macht es nicht, zumal die Dienstpläne so oft geändert werden müssen“, sagt er.

Mitarbeiter könnten der Branche den Rücken kehren

Ob Pflegediensteinrichtungen, Heime oder auch Kliniken – alle müssen sich nun darauf vorbereiten, die Mitarbeiter für eine Impfung zu sensibilisieren. „Der Pflegenotstand war schon vorher da und es kann durchaus passieren, dass Angestellte der Branche den Rücken kehren, da sie sich nicht impfen lassen wollen“, sagt Preusche. Der Zinnowitzer bedauert, dass gerade unter den Kollegen das Betriebsklima unter den Diskussionen leidet.

„Ob in der Pause, auf dem Hof oder im Flur – es gibt oft nur noch ein Thema – und zwar Corona. Früher hat man noch gemeinsam über die blödesten Witze gelacht, aber heute ist das leider nicht mehr so einfach möglich“, sagt er.

Er hofft, dass sich die restlichen 20 Prozent der ungeimpften Mitarbeiter überzeugen lassen. Auf Entlassungen hat Preusche keine Lust. „In unserer Branche kann man sich das nicht erlauben, denn es ist allgemein sehr schwierig, neue Mitarbeiter zu finden. Ein Weg ist, selbst auszubilden oder Quereinsteiger umzuschulen.“

Nicht alle Aufträge können angenommen werden

Die Alternative wäre für sein Unternehmen, dass er keine zusätzlichen Aufträge mehr annehmen kann. „Die Angebote für Urlauber haben schon viele Pflegedienste eingeschränkt, weil sie es sich personell nicht mehr leisten können“, erklärt er. Preusche betont aber auch, dass die Kollegen – die momentan angestellt sind – quasi unter Bestandsschutz stehen und auch nach dem 16. März weiterbeschäftigt werden können.

„Sie arbeiten so lange weiter, bis sie eine Meldung vom Gesundheitsamt des Landkreises bekommen. Und dann wird der Fall geprüft“, so Preusche. Für Mitarbeiter, die nach dem 16. März eingestellt werden, gilt jedoch von Anfang an die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Er selbst möchte auf keine Mitarbeiter verzichten. „Das sind alles gute Leute, die ich schon sehr lange habe.“

Sehr hohe Impfquote im Haus Sorgenfrei in Zinnowitz

Annette Schröder, Leiterin des Altenpflegeheimes „Sorgenfrei“ in Zinnowitz, geht in der Tat recht „sorgenfrei“ in die kommenden Monate. „Die Impfquote unter den Kollegen ist sehr hoch. Einige, die noch nicht geimpft waren, haben die Notwendigkeit erkannt und ließen sich überzeugen“, sagt sie. Schröder denkt, dass es auch Einzelfälle gibt, die in der gesamten Branche über eine Kündigung nachdenken. Das Impfen hält sie für sehr sinnvoll, aber eine Pflicht hält sie nur für Angestellte in vulnerablen Gruppen für richtig – zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen.

In ihrem Altenpflegeheim lobt sie das gesamte Team, welches seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren sehr gut zusammenarbeitet. „Die Fachkraftquote ist mehr als erfüllt. Ich denke, dass es sich hier stark in Grenzen halten wird, ob jemand aufgrund der Impfpflicht seinen Job kündigt oder nicht.“

Alle Fragen können vielleicht nicht geklärt werden

Auch beim Deutschen Roten Kreuz sieht man der Impfpflicht skeptisch entgegen: „Wir haben große Sorgen, dass bis zum 15. März nicht alle Fragen geklärt sind“, sagte Sprecherin Antje Habermann. Die Situation sei schon jetzt sehr heikel: „Der Krankenstand ist durch die Omikron-Variante sehr hoch, was die ohnehin schon angespannte Personalsituation noch verschärft.“ Wegen der drohenden Impfpflicht habe es zwar noch keine Kündigungen gegeben. „Es gibt aber Kollegen, die davon sprechen. Wir glauben aber, dass sich viele noch überzeugen lassen“, so Habermann.

Die Situation wird sich in der Pflege noch verschärfen

Vor dem Hintergrund der ab Mitte März geltenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht sieht der Paritätische Mecklenburg-Vorpommern die Versorgung Pflegebedürftiger in Gefahr. Der Verband appelliert an Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung, diese Gefährdung ernst zu nehmen und schnellstmöglich Perspektiven zu schaffen.

„Die ohnehin knappe Personal- und Versorgungssituation in der Pflege, Eingliederungshilfe sowie im gesamten Gesundheitsbereich wird sich ab März weiter verschärfen“, prophezeit der Vorsitzende des Paritätischen Mecklenburg-Vorpommern Friedrich Wilhelm Bluschke. „Ausgerechnet die vulnerablen Gruppen, die durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht geschützt werden sollen, werden jetzt zu den Leidtragenden. Einen Versorgungsnotstand gilt es in jedem Fall zu verhindern.“

Von Hannes Ewert