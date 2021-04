Koserow

Vor elf Monaten hatten Waldemar (78) und Ute Glaser (72) aus Wolgast ein besonders schönes Ereignis in ihrem Leben: Die beiden Rentner wurden Urgroßeltern. Der Nachwuchs wohnt nicht weit weg von ihnen, aber sie sehen den Sprössling trotzdem nicht oft – aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Dass sie in diesem Sommer wieder unbeschwerter ihren Nachwuchs sehen können, sind sie seit Montagvormittag einen Schritt näher. Das Ehepaar bekam in der Koserower Kurverwaltung ihre erste Corona-Impfung verabreicht. In den Veranstaltungsräumen des Hauses gibt es seit Montag die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Voraussetzung: Man bracht einen Termin.

Geimpft wurde am Montag nur, wer sich vorher einen Termin reserviert hat. Damit wurden lange Warteschlangen verhindert Quelle: Hannes Ewert

Eine Handvoll Fläschchen am ersten Tag verimpft

108 Dosen, das entspricht gerade mal 18 kleinen Fläschchen, wurden am Montag verimpft. „Wir reden ja schon seit Februar darüber, dass hier ein Impfzentrum entstehen soll. Mitte der vergangenen Woche bekamen wir grünes Licht und haben alles aufgebaut“, erklärt Koserows Bürgermeister René König. Kurzerhand wurden aus einem Bühnenvorhang ein Sichtschutz und aus dem Lesesaal ein Wartezimmer. Am Montag legte er noch selbst mit Hand an, damit Tische und Stühle stehen.

Annett Graf vom Landkreis V-G gehört zum Team der Einsatzplanung und hatte am Montag sprichwörtlich den Hut auf. Quelle: Hannes Ewert

Alle fünf Minuten soll geimpft werden

Wie Annett Graf von der Einsatzplanung des Landkreises Vorpommern-Greifswald erklärt, sollen möglichst jeden Tag 108 Männer und Frauen ihre Corona-Impfung bekommen. Voraussetzung: Es kommt ausreichend Impfstoff nach. „Zeitlich ist es so geplant, dass alle fünf Minuten jemand geimpft werden kann. Nach der Anmeldung werden die Impflinge unter anderem gefragt, ob sie in letzter Zeit Fieber hatten und es wird ein medizinischer Fragebogen ausgefüllt. Nach dem Gespräch mit der Ärztin geht es zur Impfung. Anschließend warten sie 15 Minuten im Veranstaltungsraum, bis sie wieder nach Hause können“, erklärt sie. Unter dem Schema soll die Impfung jeden Tag ablaufen. Kleinere Startschwierigkeiten gab es am Montag noch in Koserow, aber beim ersten Mal kann so etwas alles passieren.

Für die kommenden Wochen werden die Veranstaltungsräume der Kurverwaltung zum Impfzentrum. Quelle: Hannes Ewert

Kurzfristig kann Impfstoff frei werden

Die 108 geplanten Dosen sind logischerweise für 108 Personen geplant. Sollte jemand kurzfristig erkranken oder aus anderen Gründen nicht zum Impftermin erscheinen, können in den Abendstunden auch Dosen übrig bleiben. „Wer möchte, kann uns seine Telefonnummer hinterlassen und wir könnten dann kurzfristig abends anrufen, wenn tagsüber die geplanten Termine geplatzt sind“, erklärt Annett Graf. Voraussetzung sei aber, dass die Personen möglichst in die Priorisierung passen.

Begleitet wurde der erste Impftag von Ordnungsamtsmitarbeitern des Amtes Usedom Süd und der Kurverwaltung. Wie Koserows Kurdirektorin Nadine Riethdorf erklärt, sollen wechselseitig Mitarbeiter aus anderen Kurverwaltungen abgezogen werden, um vor Ort zu unterstützen.

Für Waldemar und Ute Glaser war es ein erfolgreicher Tag. Ende Mai müssen sie wieder nach Koserow, um sich den zweiten Piks abzuholen. Dann wollen sie wieder häufiger ihr Urenkelkind sehen.

Waldemar Glaser aus Wolgast hat nun seine Corona-Schutzimpfung erhalten. Die zweite bekommt er Ende Mai. Quelle: Hannes Ewert

Impfzentrum jeden Tag geöffnet

Info: Das Impfcenter befindet sich dann in der Koserower Hauptstraße 31 in den Räumen der Gästeinformation direkt hinter der Kurverwaltung und wird von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein. Das Impfangebot des Landkreises richtet sich ausschließlich an Menschen über 70 Jahre sowie an Frauen und Männer mit entsprechender medizinischer oder beruflicher Indikation. Verimpft wird ausschließlich der Impfstoff von Biontech/Pfizer.

Um geimpft zu werden, müssen Berechtigte einen Termin über das landesweit zuständige Callcenter, Telefon 116117 oder 0385 / 20 27 11 15 oder per Onlineregistrierung über das Landesamt für Gesundheit und Soziales MV unter www.corona-impftermin-mv.de vereinbaren.

Von Hannes Ewert