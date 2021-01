Swinemünde

Impfstart in Swinemünde: Mitarbeiter des Gesundheitswesens wurden als erste gegen das Coronavirus geimpft. Die erste Dosis wurde der Chefärztin des Swinemünder Krankenhauses, Renata Waszczuk, verabreicht.

„Es geht mir sehr gut. Mitte Januar werden wir mit den Massenimpfungen beginnen. Es wird ein großes Vorhaben sein, aber wir werden uns der Herausforderung stellen. Wir wollen so viele Menschen wie möglich impfen“, sagt die Chefärztin.

Auf ihr folgt der Arzt Marek Borowski, der bereits mit dem Coronavirus infiziert war. Anschließend bekommen weitere Ärzte und Krankenschwestern die Impfung. „Dank des Impfstoffs werde ich lange geschützt sein. Man muss nichts befürchten. Der Impfstoff wurde gut getestet“, so Borowski. Insgesamt wurden 150 Impfstoff-Dosen an das Krankenhaus in Swinemünde geliefert.

Polnischer Impfplan: Alte, Uniformierte und Lehrer zuerst

In den folgenden Wochen werden Mitarbeiter anderer medizinischer Einrichtungen geimpft, darunter Apotheker und Allgemeinmediziner. Gemäß des polnischen Regierungsplanes werden in naher Zukunft auch Bewohner von Sozialheimen, Pflege- und Behandlungseinrichtungen, Menschen über 60 sowie Vertreter uniformierter Dienste und Lehrer geimpft.

„In Swinemünde haben wir drei Punkte, wo man sich impfen lassen kann, im Krankenhaus, im Kurbetrieb und im Militärischen Spezialärztehaus. Wir alle wollen eine Rückkehr zur Normalität“, sagt Dorota Konkolewska, Vorsitzende des Krankenhauses in Swinemünde.

Die Meinungen zu den Impfungen sind unterschiedlich. Viele hätten Bedenken hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen. Im Swinemünder Sanatorium Energetyk wollen sich rund 75 Prozent der Mitarbeiter impfen lassen. „Ich ermutige diejenigen, die überzeugt sind, aber auch diejenigen, die Bedenken haben – lasst uns diesen Kampf gemeinsam gewinnen, den wir seit so vielen Monaten führen. Je früher wir es tun, je mehr von uns sich daran beteiligen, desto schneller öffnen sich die Grenzen und die Türen unserer Unternehmen“, sagt Joanna Agatowska, Direktorin im Sanatorium Energetyk.

