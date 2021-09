Wolgast/Greifswald

In Wolgast gibt es an diesem Freitag noch einmal die Möglichkeit, sich in der Praxis des bekannten Wolgaster Mediziners Dr. Gero Kärst, Wilhelmstraße 3, gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Geimpft wird von 7.30 bis 16 Uhr ohne Anmeldung. Verimpft werden Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson. Impfwillige sollten bei allen Angeboten ihren Personalausweis und ihren Impfpass mitführen. Im Notfall ist es möglich, die impfung auch ohne Impfpass durchzuführen.

Impfungen auch im Elisenpark und auf Jobmesse möglich

Der Landkreis hat zum landesweiten Impftag an diesem Freitag mehrere Sonderaktionen organisiert, zwei davon auch in der Hansestadt Greifswald. Impfwillige können sich ohne Termin im Einkaufszentrum Elisenpark (Anklamer Landstraße 1) impfen lassen. Die Immunisierung ist von 10 bis 18 Uhr möglich. Auch auf der Berufsmesse Karriere Kompakt in der Greifswalder Stadthalle (Zugang über die Robert-Blum-Straße 18) können sich Interessierte von 9 bis 15 Uhr impfen lassen. Bei beiden Sonderaktionen stehen wahlweise die Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder von Johnson & Johnson zur Verfügung.

Zudem können sich Interessenten im Impfzentrum Brandteichstraße immunisieren lassen. Das Impfen ohne Termin im Impfzentrum in Greifswald (Brandteichstraße 20) besteht am Freitag von 8 Uhr bis 19 Uhr. Eine Impfung ist mit Biontech, Moderna oder Johnson & Johnson möglich. Auch das Schnelltestzelt am Greifswalder Fischmarkt ist am landesweiten Impftag geöffnet. Von 10 bis 18 Uhr kann sich dort jeder ohne Termin mit den Impfstoffen Biontech sowie Johnson & Johnson impfen lassen.

Von Cornelia Meerkatz