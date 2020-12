Impfzentren in Vorpommern-Greifswald: Dieser Mann soll sie einrichten

Insel Usedom

Dieser Mann hat zur Stunde wahrscheinlich den herausforderndsten Job im ganzen Landkreis: Dr. Timm Laslo, Betriebsleiter des Eigenbetriebes Rettungsdienst steht an der Spitze des Teams, das die Corona-Impfzentren des Landkreises errichtet. Eine logistische Mammutaufgabe, denn Vorpommern-Greifswald ist flächenmäßig der drittgrößte Rettungsdienstbereich in der Bundesrepublik Deutschland – größer als das Saarland.

Für 235 623 Einwohner sollen hier, so die Idee des Gesundheitsministeriums des Landes, zwei Impfzentren entstehen – eines je 150 000 Einwohnern. Besetzt werden sollten die Zentren mit je 15 Mitarbeitern, davon je ein Arzt – auch das eine Aussage des Gesundheitsministeriums MV, die am Mittwoch nicht noch einmal bestätigt wurde. Hinzu kommen sollen mobile Impfteams, die durchs Land ziehen, um zum Beispiel Heimbewohner zu versorgen. Bis Mitte des Monats will Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) die meisten Impfzentren voll einsatzfähig haben.

Anzeige

„Aller Wahrscheinlichkeit nach Greifswald und Pasewalk “

Wie Laslo und sein Team das bewerkstelligen wollen, ist aktuell noch völlig unklar. Zu schnell änderten sich in den vergangenen Tagen offenbar die Vorgaben von Bund und Land und noch hat die Rechnung zu viele Unbekannte. Noch nicht einmal die Standortfragen sind abschließend geklärt, so Landkreissprecher Achim Froitzheim: „Aller Wahrscheinlichkeit nach, werden diese in Greifswald und Pasewalk verortet.“ Damit ist Anklam als Standort nicht mehr Rennen – noch am Dienstag gab es hierzu anderslautende Informationen.

Klar ist unterdessen, dass die Unimedizin in Greifswald eine wichtige Rolle spielen wird. Dorthin soll der Impfstoff geliefert werden, sobald er zur Verfügung steht. Doch auch wie genau der Kreis und die Uni organisatorisch zusammenarbeiten, ist bislang offen. Das bestätigt auch Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack ( CDU): „Wir sind mit Hochdruck dabei, die beiden Impfzentren bis zum 15. Dezember aufzubauen und die Vorgaben des Landes dabei umzusetzen“, so Sack. Da es momentan noch keine Aussagen des Landes gibt, inwieweit die Universitätsmedizin Greifswald mit eingebunden wird, agiere der Landkreis federführend für beide einzurichtende Impfzentren.

Noch viele Fragen offen

„Es sind noch ein großer Berg Arbeit zu erledigen und viele Fragen zu klären. Auch ein unterzeichneter Vertrag liegt noch nicht vor. Sicher ist jedoch schon: Für die Krankenhäuser im Landkreis werde es eine Festlegung geben, dass die Mitarbeiter dort durch eigene Kräfte geimpft würden.

Ebenfalls noch nicht festgelegt ist, wer den Impfstoff, der unter ganz besonders kalten Bedingungen, derzeit ist von Minus 60 Grad die Rede, gelagert werden muss, zu den Impfzentren bringt“, erläuterte der Landrat auf OZ-Nachfrage. Da jedoch seinen Mitarbeitern und ihm klar sei, dass die Erwartungshaltung der Bevölkerung groß ist, dass die Impfzentren noch vor Weihnachten ihre Arbeit aufnehmen, werde mit Hochdruck gearbeitet.

Landkreis setzt auf Hilfe von Bundeswehr

„Gegenwärtig sind wir dabei, die Räumlichkeiten zu finden, die benötigt werden“, sagt Sack. Da es große Hallen sein müssten, um genügend Platz für die Impfkabinen und die anschließende kurzzeitige Überwachung der geimpften Bürger zu haben, gebe es nur einen begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, macht der Landrat klar.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Er ist zuversichtlich, dass bis Anfang nächster Woche feststehe, wo genau in Greifswald und Pasewalk die beiden Impfzentren entstehen. In Pasewalk, das sei bereits vereinbart, setze man bei der Umsetzung des Projektes auf die Kompetenz der Bundeswehr, mit der es eine ausgezeichnete Zusammenarbeit gebe, lobt der Verwaltungschef.

„Kompetentes Team“

Bei so vielen offenen Fragen ist Timm Laslo nicht um seinen Job zu beneiden. Doch Froitzheim versichert: „Ihm steht ein kompetentes Team zur Seite.“ Zu diesem dürfte wohl auch der ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes, Dr. Lutz Fischer, gehören, der im Sommer von der Unimedizin zum Landkreis wechselte.

An qualifizierten Verantwortlichen sollte die Impfstrategie des Landes also nicht scheitern. Bleibt abzuwarten, wann alle offenen Fragen beantwortet sind – damit aus der Strategie ein umsetzbarer Plan wird. Am Abend teilte das Gesundheitsministerium schließlich mit: Über die Anzahl der Impfzentren, deren Größe, die Anzahl der mobilen Teams und damit auch über den Bedarf an Personal entscheiden die Landkreise. Damit liegt der Ball wieder in Vorpommern-Greifswald.

Von Cornelia Meerkatz, Juliane Schultz