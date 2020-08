In Buddenhagen vor 120 Jahren: Jäger erschießt Briefträger

Buddenhagen

In seiner Ausgabe vom 6. Oktober 1900 schilderte die Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger“ einen Unglücksfall, der sich zwei Tage zuvor im Buddenhagener Wald zugetragen hatte:

„Ein tragischer Unglücksfall, dem ein blühendes Menschenleben zum Opfer fiel, hat sich am Donnerstagabend auf der Buddenhagener Feldmark ereignet. Der in Buddenhagen ansässige Briefträger Mengel ist von dem Bauernsohn Albert Newetzow erschossen worden.

Über den Sachverhalt wird uns von zuverlässiger Seite Folgendes mitgeteilt: Am genannten Abend gegen 20.30 Uhr begab sich der 16-jährige Newetzow in Gemeinschaft mit dem 21-jährigen Arbeiter Wussow auf den Anstand in den unweit vom Bahnhof gelegenen Wald, um zu jagen. Der Briefträger Mengel, ein eifriger Jäger, wollte den Abend nicht ungenutzt vorübergehen lassen und begab sich trotz Abratens seiner Ehefrau mit der Büchse im Arm ebenfalls nach dem Walde.

Etwa 150 Schritte von seiner Wohnung entfernt krachte ein Schuss und Mengel brach lautlos zusammen. Die auf dem Anstand befindlichen jungen Leute waren infolge des durch das Herannahen des Mengel verursachten Geräusches aufmerksam geworden und glaubten, ein Stück Wild vor sich zu haben, woraufhin Newetzow den unglücklichen Schuss abgab, um nur zu spät gewahr zu werden, welches Unheil sein übereiltes Handeln angerichtet hatte.

Sofort wurden die Angehörigen und die Ortsbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt; jedoch erwies sich jede Hilfe als überflüssig: Die volle Ladung Rehposten war dem Bedauernswerten in Brust, Hals und Kopf gedrungen und hatte den sofortigen Tod verursacht.

Angesichts solcher Vorkommnisse ist wohl die Frage erlaubt: Warum wird solch jungen Menschen – der Schütze befindet sich im Besitz eines auf seinen Namen lautenden Jagdscheins – seitens der Behörde ein Jagdschein ausgestellt, da dieselben doch, wie in diesem Falle, keinerlei Gewähr für eine vorsichtige Ausübung der Jagd bieten!“

Von Tom Schröter